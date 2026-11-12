Xbox Playback è ufficiale, celebra la vostra storia con Xbox

Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Playback, una nuova funzionalità che consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma attraverso una raccolta personalizzata di statistiche, traguardi e ricordi videoludici degli ultimi venticinque anni.
In maniera del tutto simile a Spotify Wrapped, Xbox Playback è stato presentato dalla casa di Redmond come "una nuova esperienza personalizzata, che permette ai giocatori di ripercorrere la propria storia videoludica attraverso i venticinque anni di Xbox."
Il servizio consente infatti di scoprire qual è stato il primo gioco Xbox che abbiamo utilizzato, quali sono i titoli a cui abbiamo giocato di più, il tempo complessivo dedicato al gaming, gli obiettivi sbloccati e le serie di sessioni di gioco più lunghe, oltre a diversi altri traguardi personali.
Accessibile sia da console che da browser web, Xbox Playback è disponibile a partire da oggi in diversi paesi, fra cui l'Italia, e consultarlo è semplicissimo.
La nostra storia con Xbox
Per accedere a Xbox Playback via web vi basterà cliccare qui ed effettuare eventualmente il login con le vostre credenziali. La schermata della piattaforma vi mostrerà immediatamente il gioco a cui avete dedicato più tempo in assoluto: nel caso di chi scrive si tratta di Gears of War con oltre 750 ore.
Dopodiché si passa alle origini: la prima console Xbox che avete posseduto e il primo giorno sulla piattaforma, le ore di gioco totali accumulate finora, il numero di titoli giocati, il genere preferito, l'anno in cui abbiamo giocato di più e macinato più Gamerscore.
Un'infografica distribuisce le ore giocate a seconda della piattaforma fra console, PC, dispositivi mobile e cloud, dividendo il tutto in varie percentuali distribuite fra i diversi generi videoludici, quindi si torna al gioco preferito di sempre e a quelli che più gli si avvicinano, nell'ambito di una vera e propria top 10.
Arrivano quindi gli achievement: il gioco con punteggio più alto (nel caso di chi scrive è Asssassin's Creed 2, uno dei pochi da 1000G), quello con il maggior numero di sessioni, i titoli completati al 100% e la serie di partite più lunga.
Avete provato la funzionalità Xbox Playback? Cosa racconta la vostra storia?