Xbox Playback è ufficiale, celebra la vostra storia con Xbox

Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Playback, una nuova funzionalità che consente ai giocatori di ripercorrere la propria storia sulla piattaforma attraverso una raccolta personalizzata di statistiche, traguardi e ricordi videoludici degli ultimi venticinque anni.

In maniera del tutto simile a Spotify Wrapped, Xbox Playback è stato presentato dalla casa di Redmond come "una nuova esperienza personalizzata, che permette ai giocatori di ripercorrere la propria storia videoludica attraverso i venticinque anni di Xbox."

Il servizio consente infatti di scoprire qual è stato il primo gioco Xbox che abbiamo utilizzato, quali sono i titoli a cui abbiamo giocato di più, il tempo complessivo dedicato al gaming, gli obiettivi sbloccati e le serie di sessioni di gioco più lunghe, oltre a diversi altri traguardi personali.

Accessibile sia da console che da browser web, Xbox Playback è disponibile a partire da oggi in diversi paesi, fra cui l'Italia, e consultarlo è semplicissimo.