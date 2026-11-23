In base a un report di Windows Central, che cita alcune fonti interne a Microsoft, emerge un progetto iniziale di Xbox Helix come vero e proprio ibrido console-PC che sembrava destinato ad abbattere molte barriere, integrando Steam e abolendo l'online a pagamento, ma tutto sembra essere stato messo di nuovo in discussione perché la compagnia potrebbe aver cambiato idea. In effetti, da parecchio tempo si parla della possibilità che la prossima Xbox possa espandersi al mondo del PC comprendendo anche l'accesso a store di terze parti come Steam o Epic Games Store, con tanto di indizi vari a sostegno della tesi, sebbene la questione sembri sempre piuttosto dubbia, considerando il modo in cui funzionano solitamente le console. Questo piano era però stato elaborato dalla precedente leadership di Xbox, capitanata da Phil Spencer e Sarah Bond, e sappiamo bene come Asha Sharma, la nuova CEO della divisione, abbia idee piuttosto diverse sotto molti aspetti, cosa che potrebbe aver portato a una rielaborazione generale dell'intero progetto. Jez Corden, giornalista di Windows Central, ha parlato con vari elementi interni a Xbox durante gli eventi di celebrazione per il 25° anniversario della console, ricevendo alcune conferme su quella che sembra essere la visione originale di Xbox Helix, ma anche sul fatto che le cose potrebbero essere profondamente cambiate, nel frattempo.

La futuribile idea originale L'idea originale era molto vicina a un vero e proprio PC in grado però di far funzionare i giochi Xbox e dunque l'intero catalogo delle macchine Microsoft anche delle generazioni precedenti, ma rimanendo sostanzialmente più un PC che una console. Questo avrebbe comportato la possibilità di accedere a store di terze parti come Steam, oltre ad eliminare la necessità di un abbonamento per accedere al multiplayer online, proprio per evitare che venisse fuori una sorta di PC "svantaggiato" rispetto alla norma, che prevede l'accesso gratuito a tale funzionalità. Sebbene si tratti di idee molto avanzate e anche decisamente a favore degli utenti, una macchina del genere è difficile da far funzionare, economicamente: di fatto, si sarebbe persa la sicurezza degli introiti dati dagli acquisti sugli store proprietari, che sono poi il maggiore sostentamento di qualsiasi console. Unendo a questo problema anche l'incremento vertiginoso dei costi di produzione, è chiaro come una visione del genere risulti sempre più difficile da attuare, e in effetti Sharma sembra voler puntare a una visione più tradizionale di Xbox Helix come console standard.