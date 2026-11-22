Individuato dalla testata Insider Gaming, il documento è stato depositato originariamente nel maggio 2025 ed è stato reso pubblico soltanto nel novembre 2026, offrendo così uno sguardo sui possibili piani futuri di Xbox in ambito hardware .

Stando a un brevetto emerso in rete, Microsoft sarebbe interessata allo sviluppo di moduli analogici intercambiabili , una soluzione pensata per consentire ai giocatori di sostituire singolarmente le levette danneggiate invece di dover acquistare un controller completamente nuovo.

Come funziona il modulo sostituibile progettato da Microsoft

La richiesta di brevetto riguarda una levetta analogica che può essere inserita ed estratta tramite una singola vite, progettata per rimanere saldamente ancorata al modulo stesso ed evitare che cada o vada persa durante l'operazione.

Il brevetto

Secondo le informazioni tecniche riportate da Patentlyze, il modulo di input sostituibile è composto da tre elementi principali:

Una sporgenza di appoggio: si aggancia direttamente all'interno di un'apertura ricavata nella parete laterale del controller.

Un perno di posizionamento: collocato sul lato opposto, scorre con precisione in un foro corrispondente per allineare correttamente il componente.

Un elemento di fissaggio: funge da alloggiamento per la vite che tira il modulo verso il basso, bloccandolo in posizione.

Stringendo la vite, la base piatta del modulo viene premuta contro una superficie altrettanto piatta all'interno della scocca. Come descritto nel brevetto, questo meccanismo spinge contemporaneamente le superfici angolate della sporgenza contro le corrispondenti superfici angolate del controller, mantenendo l'intera unità ben salda.

Affinché una soluzione simile possa essere proposta al grande pubblico, l'installazione deve risultare alla portata di tutti: i disegni allegati alla documentazione mostrano infatti che la procedura per rimuovere la calotta superiore e sostituire l'unità è piuttosto semplice e immediata. Non ci sono invece indicazioni sull'eventuale arrivo di levette in diverse colorazioni per personalizzare la periferica, oppure se Microsoft intenda limitarsi alla classica finitura nera predefinita.