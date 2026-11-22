A prendersi tutta la scena tra gli appassionati è ora Vicki, la ragazza goth di casa al Delights.

Man mano che i giocatori di GTA 6 avanzano nella trama principale, lasciandosi alle spalle le coste soleggiate di Key Lento, anche Mandy finisce rapidamente nel dimenticatoio. La ragazza era diventata la preferita di molti appassionati nelle prime ore dell'avventura di Rockstar Games, ma ora che sempre più utenti avanzano nella trama, le preferenze stanno cambiando.

Il successo di Vicki tra i giocatori PS5

Nonostante compaia soltanto in una piccola parte durante il Capitolo 2, Vicki è diventata in pochissimo tempo una delle figure più amate dagli utenti, conquistati dalla sua voce roca e dal suo atteggiamento diretto e senza fronzoli. Un entusiasmo riassunto perfettamente dal commento pubblicato da un fan su Twitter:

"Oh sì, adesso siamo tutti per Vicki, non so nemmeno più chi sia Mandy!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In rete sono disponibili svariati post simili a questo, con i giocatori che scherzano sul fatto che Mandy (dopo la sua ora di fama e gloria) non è più interessante.