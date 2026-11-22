Man mano che i giocatori di GTA 6 avanzano nella trama principale, lasciandosi alle spalle le coste soleggiate di Key Lento, anche Mandy finisce rapidamente nel dimenticatoio. La ragazza era diventata la preferita di molti appassionati nelle prime ore dell'avventura di Rockstar Games, ma ora che sempre più utenti avanzano nella trama, le preferenze stanno cambiando.
A prendersi tutta la scena tra gli appassionati è ora Vicki, la ragazza goth di casa al Delights.
Il successo di Vicki tra i giocatori PS5
Nonostante compaia soltanto in una piccola parte durante il Capitolo 2, Vicki è diventata in pochissimo tempo una delle figure più amate dagli utenti, conquistati dalla sua voce roca e dal suo atteggiamento diretto e senza fronzoli. Un entusiasmo riassunto perfettamente dal commento pubblicato da un fan su Twitter:
"Oh sì, adesso siamo tutti per Vicki, non so nemmeno più chi sia Mandy!"
In rete sono disponibili svariati post simili a questo, con i giocatori che scherzano sul fatto che Mandy (dopo la sua ora di fama e gloria) non è più interessante.
Chi doppia Vicki: il volto celebre dietro la sua voce
Al di là delle simpatie della community, c'è un motivo ben preciso se la timbrica di Vicki risulta subito familiare a molti giocatori: a prestarle la voce è infatti Taryn Manning, attrice nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Tiffany "Pennsatucky" Doggett nell'acclamata serie Orange Is the New Black.
Nel corso della sua carriera, l'attrice quarantottenne ha inoltre recitato in diverse altre produzioni televisive di successo come Sons of Anarchy, prendendo parte anche a pellicole cinematografiche del calibro di Hustle & Flow e 8 Mile.
Ovviamente il videogioco è ben di più di qualche personaggio femminile procace, ma per sapere ogni detaglio vi lasciamo alla nostra recensione di GTA 6.