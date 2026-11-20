Vediamo dunque Lexie Shoaibi confermare, attraverso un post su Instagram, che è lei ad interpretare Mandy in GTA 6, con grande soddisfazione considerando la visibilità che questo ruolo le ha fatto raggiungere.

D'altra parte, ora che l'embargo è scaduto e tutti i segreti possono finalmente emergere in pubblico, abbiamo visto risolto anche il mistero degli interpreti di Jason e Lucia, con i due attori che hanno parlato per la prima volta per celebrare il lancio dei record, mentre in questo caso vediamo una delle comprimarie prendere la parola per rivendicare il suo posto nel blockbuster di Rockstar Games.

Tra il fatto che faccia parte di una delle prime "missioni" di GTA 6 e l'indubbio fatto che sia un personaggio alquanto vistoso, Mandy è diventata virale nelle prime ore del gioco Rockstar Games sul mercato, cosa che ha portato allo svelamento dell'attrice che la interpreta .

Ecco il volto reale di Mandy

"Posso ora condividere con voi un segreto", ha scritto Shoaibi nel messaggio, "Sono in GTA 6, interpreto Mandy. Ho fatto sia il doppiaggio che il motion capture, ed è stato davvero molto divertente", ha spiegato l'attrice.



"Dunque, se state giocando al titolo in questione, fatemi sapere se mi trovate", ha aggiunto, e non dubitiamo che in molti l'abbiano trovata, considerando che si tratta di uno degli NPC che sta facendo più discutere su internet, vista la situazione particolare in cui si trova proprio nelle fasi iniziali del gioco.

In effetti, il suo incontro ha alimentato la discussione sulla questione delle relazioni tra i personaggi, mostrandosi in maniera decisamente provocante e contribuendo anche a fare scaturire il dibattito sull'impossibilità di andare a letto con altre donne imposta a Jason.