Seguiteci per saperne di più sulle scelte tecniche adottate da Rockstar sulle due piattaforme, passando dalla risoluzione alle tecniche di ricostruzione dell'immagine, dagli effetti in ray tracing alla gestione delle prestazioni. Ci soffermeremo anche sulle differenze rispetto alle versioni PlayStation e sul tema dell'upscaling, compresa l'assenza di FSR 4 su Series X, che ha fatto discutere non poco i fan in queste prime ore di gioco .

A fare luce sulle due versioni è arrivata l'analisi tecnica di Digital Foundry, condotta da Oliver Mackenzie. Il confronto restituisce un quadro interessante, soprattutto per le differenze tra le due console. Xbox Series X propone una resa visiva molto vicina a quella di PS5 standard , mantenendo le principali caratteristiche del sistema di rendering di Rockstar, tra cui illuminazione globale e riflessi in ray tracing. Xbox Series S, invece, richiede compromessi più evidenti, a partire dalla risoluzione, ma riesce comunque a conservare buona parte della complessità visiva del gioco.

Nel percorso di avvicinamento a Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha mostrato a lungo soprattutto le versioni PlayStation, lasciando in secondo piano le console Microsoft. Xbox Series X e Xbox Series S sono rimaste così fuori dai filmati ufficiali e dalle analisi tecniche precedenti all'uscita, alimentando interrogativi sulla qualità del lavoro di conversione e sui compromessi necessari per adattare il gioco a hardware sensibilmente differenti.

L'impatto visivo su Xbox Series X: parità tecnologica e ray tracing di alto livello

Dopo circa 45 ore di gioco, durante le quali ha completato la campagna principale e diverse missioni secondarie, Mackenzie ha tracciato un bilancio decisamente positivo della versione Xbox Series X di Grand Theft Auto VI. Il giudizio richiama direttamente quello espresso da John Linneman sul comparto tecnico del gioco: per Mackenzie, il nuovo capitolo di Rockstar si colloca sullo stesso piano di eccellenza occupato da Red Dead Redemption 2 nel 2018. A colpire sono soprattutto la coerenza visiva, la qualità degli asset e la cura con cui è stato costruito il mondo di gioco, caratteristiche che contribuiscono a distinguere GTA 6 dalle altre produzioni contemporanee.

Dal punto di vista tecnologico, Xbox Series X condivide sostanzialmente il pacchetto grafico della PlayStation 5 standard. Le principali tecniche di rendering sono presenti anche sulla console Microsoft, compresi l'illuminazione globale e i riflessi in ray tracing. Le differenze più evidenti rispetto a PS5 Pro riguardano invece il sistema delle ombre, mentre la qualità complessiva della presentazione rimane molto vicina a quella della console Sony standard.

Anche qui, la fisica dei capelli è il sistema visivo che ha colpito maggiormente. I capelli vengono rappresentati attraverso singole ciocche, con un sistema che gestisce illuminazione, auto-ombreggiatura e movimento in maniera particolarmente convincente. La tecnologia non è riservata ai protagonisti: Digital Foundry ha osservato capelli a ciocche anche su un'ampia varietà di passanti e personaggi secondari.

La simulazione, poi, reagisce alle azioni dei personaggi e alle condizioni ambientali: con la pioggia, per esempio, i capelli tendono ad aggregarsi, assumendo un aspetto più pesante e una maggiore lucentezza, mentre il vento ne modifica il movimento, soprattutto in luoghi esposti e sopraelevati. Anche il passaggio tra sequenze cinematografiche e gameplay non comporta evidenti differenze nella qualità della simulazione.

Un confronto a 4 che si gioca su ombre e prestazioni

Anche su Series X l'illuminazione globale in ray tracing (RTGI) raggiunge risultati di altissimo livello. La luce indiretta viene gestita in maniera convincente in ambienti e condizioni differenti, con gli interni che rappresentano uno degli esempi più efficaci del lavoro svolto da Rockstar. Mackenzie sottolinea inoltre come il rumore tipico delle tecniche di ray tracing sia generalmente contenuto, anche se può diventare più evidente all'interno dei veicoli in movimento.

I riflessi in ray tracing sono altrettanto importanti per la resa complessiva: vengono applicati a un gran numero di superfici con caratteristiche speculari e rispettano la prospettiva della scena. Osservandoli da vicino emergono però alcuni compromessi, tra cui una definizione non sempre elevata e l'assenza di alcuni dettagli relativi a ombre e illuminazione indiretta. Nel complesso, restano comunque un elemento di grande impatto visivo.

La gestione delle ombre è uno degli aspetti su cui PS5 Pro riesce a fare qualcosa in più

La gestione delle ombre è uno degli aspetti che distinguono Series X da PlayStation 5 Pro. La console Microsoft utilizza un sistema basato su shadow map, mentre PS5 Pro può contare su ombre calcolate in ray tracing. La soluzione di Rockstar deriva da quella già utilizzata in Red Dead Redemption 2 e comprende una penombra variabile, che permette di ottenere contorni più o meno sfumati in funzione delle condizioni di illuminazione. Anche la risoluzione delle ombre è generalmente sufficiente a preservare i dettagli principali, sebbene in alcune situazioni siano visibili compromessi. Durante il normale gioco, tuttavia, la qualità rimane elevata e non rappresenta un limite particolarmente evidente.

Il pop-in, infine, non rappresenta un problema significativo durante la maggior parte dell'esplorazione, anche se può diventare più evidente attraversando la mappa ad alta velocità. I dettagli distanti sono generalmente ben rappresentati e una leggera foschia atmosferica contribuisce a rendere meno brusche le transizioni degli elementi più lontani. Digital Foundry segnala anche qualche imperfezione nella stabilità dell'illuminazione globale, ma si tratta di fenomeni che emergono soprattutto cercandoli. Sul fronte del post-processing, il motion blur può essere regolato attraverso un cursore da 0 a 10: Mackenzie ha effettuato gran parte delle proprie registrazioni con il valore massimo, mentre l'impostazione predefinita è 3. Non è invece possibile modificare la profondità di campo o intervenire sulla vignettatura, che in alcune situazioni viene giudicata eccessivamente marcata.