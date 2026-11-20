Nel percorso di avvicinamento a Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha mostrato a lungo soprattutto le versioni PlayStation, lasciando in secondo piano le console Microsoft. Xbox Series X e Xbox Series S sono rimaste così fuori dai filmati ufficiali e dalle analisi tecniche precedenti all'uscita, alimentando interrogativi sulla qualità del lavoro di conversione e sui compromessi necessari per adattare il gioco a hardware sensibilmente differenti.
A fare luce sulle due versioni è arrivata l'analisi tecnica di Digital Foundry, condotta da Oliver Mackenzie. Il confronto restituisce un quadro interessante, soprattutto per le differenze tra le due console. Xbox Series X propone una resa visiva molto vicina a quella di PS5 standard, mantenendo le principali caratteristiche del sistema di rendering di Rockstar, tra cui illuminazione globale e riflessi in ray tracing. Xbox Series S, invece, richiede compromessi più evidenti, a partire dalla risoluzione, ma riesce comunque a conservare buona parte della complessità visiva del gioco.
Seguiteci per saperne di più sulle scelte tecniche adottate da Rockstar sulle due piattaforme, passando dalla risoluzione alle tecniche di ricostruzione dell'immagine, dagli effetti in ray tracing alla gestione delle prestazioni. Ci soffermeremo anche sulle differenze rispetto alle versioni PlayStation e sul tema dell'upscaling, compresa l'assenza di FSR 4 su Series X, che ha fatto discutere non poco i fan in queste prime ore di gioco.
L'impatto visivo su Xbox Series X: parità tecnologica e ray tracing di alto livello
Dopo circa 45 ore di gioco, durante le quali ha completato la campagna principale e diverse missioni secondarie, Mackenzie ha tracciato un bilancio decisamente positivo della versione Xbox Series X di Grand Theft Auto VI. Il giudizio richiama direttamente quello espresso da John Linneman sul comparto tecnico del gioco: per Mackenzie, il nuovo capitolo di Rockstar si colloca sullo stesso piano di eccellenza occupato da Red Dead Redemption 2 nel 2018. A colpire sono soprattutto la coerenza visiva, la qualità degli asset e la cura con cui è stato costruito il mondo di gioco, caratteristiche che contribuiscono a distinguere GTA 6 dalle altre produzioni contemporanee.
Dal punto di vista tecnologico, Xbox Series X condivide sostanzialmente il pacchetto grafico della PlayStation 5 standard. Le principali tecniche di rendering sono presenti anche sulla console Microsoft, compresi l'illuminazione globale e i riflessi in ray tracing. Le differenze più evidenti rispetto a PS5 Pro riguardano invece il sistema delle ombre, mentre la qualità complessiva della presentazione rimane molto vicina a quella della console Sony standard.
Anche qui, la fisica dei capelli è il sistema visivo che ha colpito maggiormente. I capelli vengono rappresentati attraverso singole ciocche, con un sistema che gestisce illuminazione, auto-ombreggiatura e movimento in maniera particolarmente convincente. La tecnologia non è riservata ai protagonisti: Digital Foundry ha osservato capelli a ciocche anche su un'ampia varietà di passanti e personaggi secondari.
La simulazione, poi, reagisce alle azioni dei personaggi e alle condizioni ambientali: con la pioggia, per esempio, i capelli tendono ad aggregarsi, assumendo un aspetto più pesante e una maggiore lucentezza, mentre il vento ne modifica il movimento, soprattutto in luoghi esposti e sopraelevati. Anche il passaggio tra sequenze cinematografiche e gameplay non comporta evidenti differenze nella qualità della simulazione.
Anche su Series X l'illuminazione globale in ray tracing (RTGI) raggiunge risultati di altissimo livello. La luce indiretta viene gestita in maniera convincente in ambienti e condizioni differenti, con gli interni che rappresentano uno degli esempi più efficaci del lavoro svolto da Rockstar. Mackenzie sottolinea inoltre come il rumore tipico delle tecniche di ray tracing sia generalmente contenuto, anche se può diventare più evidente all'interno dei veicoli in movimento.
I riflessi in ray tracing sono altrettanto importanti per la resa complessiva: vengono applicati a un gran numero di superfici con caratteristiche speculari e rispettano la prospettiva della scena. Osservandoli da vicino emergono però alcuni compromessi, tra cui una definizione non sempre elevata e l'assenza di alcuni dettagli relativi a ombre e illuminazione indiretta. Nel complesso, restano comunque un elemento di grande impatto visivo.
La gestione delle ombre è uno degli aspetti che distinguono Series X da PlayStation 5 Pro. La console Microsoft utilizza un sistema basato su shadow map, mentre PS5 Pro può contare su ombre calcolate in ray tracing. La soluzione di Rockstar deriva da quella già utilizzata in Red Dead Redemption 2 e comprende una penombra variabile, che permette di ottenere contorni più o meno sfumati in funzione delle condizioni di illuminazione. Anche la risoluzione delle ombre è generalmente sufficiente a preservare i dettagli principali, sebbene in alcune situazioni siano visibili compromessi. Durante il normale gioco, tuttavia, la qualità rimane elevata e non rappresenta un limite particolarmente evidente.
Il pop-in, infine, non rappresenta un problema significativo durante la maggior parte dell'esplorazione, anche se può diventare più evidente attraversando la mappa ad alta velocità. I dettagli distanti sono generalmente ben rappresentati e una leggera foschia atmosferica contribuisce a rendere meno brusche le transizioni degli elementi più lontani. Digital Foundry segnala anche qualche imperfezione nella stabilità dell'illuminazione globale, ma si tratta di fenomeni che emergono soprattutto cercandoli. Sul fronte del post-processing, il motion blur può essere regolato attraverso un cursore da 0 a 10: Mackenzie ha effettuato gran parte delle proprie registrazioni con il valore massimo, mentre l'impostazione predefinita è 3. Non è invece possibile modificare la profondità di campo o intervenire sulla vignettatura, che in alcune situazioni viene giudicata eccessivamente marcata.
Perché Xbox Series X non usa FSR 4?
Una delle scelte tecniche più interessanti di Grand Theft Auto VI riguarda le differenti tecnologie di ricostruzione dell'immagine adottate sulle console. Xbox Series X renderizza il gioco a una risoluzione interna di 1440p e utilizza il sistema proprietario di Temporal Anti-Aliasing (TAA) sviluppato da Rockstar per ricostruire l'immagine a 4K. Una soluzione apparentemente meno sofisticata rispetto ad AMD FSR 4, che viene invece utilizzato sulla sorella minore Series S, ma che potrebbe nascondere una precisa valutazione del budget computazionale.
A fare luce sulla questione è un altro approfondimento di Digital Foundry, stavolta firmato William Judd, che mette in relazione i dati sulle prestazioni dell'upscaler pubblicati da Microsoft con le caratteristiche del rendering di GTA 6. Secondo i dati pubblicati da Microsoft per gli sviluppatori Xbox, la ricostruzione di un'immagine a 4K tramite FSR 4 richiede 3,86 millisecondi per il modello completo e 2,75 millisecondi per la variante Lite su Series X. Si tratta di valori relativi alla sola fase di upscaling, non di misurazioni effettuate direttamente su GTA 6.
Come abbiamo già visto nell'analisi delle versioni PlayStation 5, in un gioco bloccato a 30 fotogrammi al secondo, ogni frame dispone di 33,3 millisecondi per essere elaborato. Aggiungere un costo di questa entità potrebbe quindi incidere sensibilmente sul bilancio delle risorse disponibili, soprattutto considerando la complessità del motore di Rockstar.
Secondo l'ipotesi formulata da Digital Foundry, per integrare FSR 4 senza aumentare il tempo necessario a elaborare ogni fotogramma Rockstar avrebbe dovuto ridurre la risoluzione interna di Series X. Una scelta potenzialmente problematica per un gioco che fa ampio affidamento sul ray tracing. La qualità dell'illuminazione globale e dei riflessi dipende infatti anche dalla risoluzione alla quale vengono elaborati gli effetti, e un'immagine di partenza più piccola avrebbe potuto accentuare rumore, instabilità e perdita di dettaglio. Mantenere i 1440p e affidarsi al TAA proprietario avrebbe quindi permesso di preservare un compromesso visivo più adatto agli obiettivi del progetto.
La situazione cambia sulla console meno potente di Microsoft, dove GTA 6 parte da 720p e ricostruisce l'immagine a 1080p. In questo scenario il costo di FSR 4 scende a 2,9 millisecondi per la versione completa e 1,9 millisecondi per quella Lite. Il peso computazionale è quindi inferiore rispetto alla ricostruzione verso il 4K prevista su Series X, rendendo più conveniente l'impiego dell'upscaler basato su machine learning. Rockstar ha confermato ufficialmente questa scelta, anche se non ha specificato quale delle due varianti di FSR 4 venga utilizzata. La maggiore qualità della ricostruzione non basta comunque a risolvere i problemi prestazionali della console, che fatica a mantenere i 30 fps.
Una logica simile potrebbe quindi spiegare anche l'assenza di QSSR sulla PS5 standard, che utilizza lo stesso TAA proprietario di Series X. Digital Foundry richiama a questo proposito le misurazioni effettuate su Marvel's Wolverine, dove la soluzione QSSR aveva comportato un costo aggiuntivo di circa 4,4 millisecondi rispetto all'upscaler interno di Insomniac per la ricostruzione a 4K. Non è un dato direttamente trasferibile a GTA 6, ma aiuta a comprendere perché Rockstar possa aver preferito mantenere la propria soluzione anche sulla console Sony standard, riservando PSSR 2 a PS5 Pro.
Xbox Series S: il "miracolo" visivo e i pesanti compromessi tecnici
Portare Grand Theft Auto VI su Xbox Series S rappresentava una delle sfide più impegnative per Rockstar Games. Le differenze hardware rispetto a Series X sono considerevoli e riguardano soprattutto la potenza della GPU e la memoria disponibile. L'analisi di Digital Foundry restituisce un risultato sorprendente sotto il profilo della scalabilità: la console meno potente di Microsoft riesce a mantenere gran parte delle tecnologie alla base del comparto grafico, ma deve accettare una serie di compromessi che incidono sulla qualità dell'immagine e, soprattutto, sulla fluidità.
La prima sorpresa riguarda proprio le tecnologie che Rockstar è riuscita a conservare. Anche su Series S sono presenti l'illuminazione globale in ray tracing, i riflessi calcolati con la stessa tecnica e la simulazione fisica dei capelli a ciocche. Non si tratta però di implementazioni equivalenti a quelle delle console più potenti. L'illuminazione è meno precisa, i riflessi risultano più morbidi e meno definiti, mentre le ombre presentano una qualità inferiore. La struttura visiva di GTA 6 rimane comunque riconoscibile: Rockstar non ha dovuto eliminare le principali tecnologie del motore, ma ne ha ridotto la qualità per adattarle alle risorse disponibili.
Il compromesso più evidente riguarda la risoluzione. Xbox Series S renderizza internamente a 720p, contro i 1440p di Series X, e ricostruisce poi l'immagine a 1080p attraverso AMD FSR 4. La tecnologia di upscaling basata su machine learning permette di ottenere un risultato migliore di quanto ci si potrebbe aspettare osservando soltanto la risoluzione di partenza. La differenza in termini di nitidezza rispetto alle altre console rimane comunque evidente, soprattutto durante gli spostamenti e sugli elementi più fini della scena. Digital Foundry segnala inoltre una maggiore instabilità nella ricostruzione della vegetazione, con artefatti e fenomeni di disgregazione dei dettagli in movimento. La presenza di FSR 4, inizialmente ipotizzata osservando il comportamento dell'immagine e alcuni elementi dei file di gioco, è stata successivamente confermata direttamente da Rockstar.
Le rinunce diventano più visibili osservando gli effetti grafici. I riflessi in ray tracing hanno una risoluzione inferiore e perdono parte dei dettagli presenti su Series X, mentre l'illuminazione globale appare meno precisa. Anche le ombre sono sensibilmente semplificate: le shadow map hanno una risoluzione più bassa, con contorni dentellati più evidenti, e in alcune sequenze cinematografiche vengono meno determinate auto-ombreggiature sui volti dei personaggi. Le ombre di contatto, inoltre, risultano più marcate e scure, con un comportamento che in alcune situazioni ricorda maggiormente quello delle tecniche di occlusione ambientale tradizionali.
Altri compromessi interessano la gestione degli asset e degli effetti ambientali. Durante gli spostamenti ad alta velocità il pop-in della vegetazione e degli elementi dello scenario è più pronunciato, con dettagli che compaiono a distanze relativamente ridotte. Le texture possono apparire più morbide e perdere definizione soprattutto quando vengono osservate da angolazioni oblique. Anche i capelli mantengono una simulazione del movimento molto simile a quella delle altre versioni, ma la loro rappresentazione è meno definita: le singole ciocche hanno una risoluzione inferiore e barbe e peli facciali appaiono più sfocati. Le nuvole volumetriche sono elaborate a una risoluzione più bassa, l'acqua presenta una superficie meno dettagliata e con deformazioni geometriche meno evidenti, mentre la profondità di campo produce una sfocatura meno definita.
Dietro molte di queste rinunce potrebbe esserci soprattutto la configurazione della memoria. Xbox Series S dispone di 10 GB di RAM condivisa, una quantità sensibilmente inferiore rispetto ai 16 GB delle altre console analizzate. Digital Foundry individua proprio nella memoria uno dei possibili fattori limitanti, considerando la quantità di dati che GTA 6 deve gestire tra texture, geometria, effetti grafici e streaming continuo del mondo di gioco. Non è possibile ricondurre ogni singolo taglio a questo elemento, ma la capacità e la banda della memoria rappresentano vincoli importanti per una produzione caratterizzata da una densità ambientale così elevata. Il risultato dimostra quanto Rockstar sia riuscita a ridimensionare il proprio motore senza snaturarne l'impianto, ma anche quanto sia difficile mantenere la stessa qualità visiva quando le risorse hardware diventano più limitate.
Il banco di prova del frame rate: la tenuta di Series X contro le difficoltà di Series S
Le prestazioni mettono in evidenza la differenza più importante tra le due console Microsoft. Grand Theft Auto VI punta a 30 fotogrammi al secondo su entrambe le piattaforme, una scelta dettata dalle esigenze della simulazione e dalla complessità del mondo di gioco. Se su Xbox Series X questo limite viene rispettato per la maggior parte del tempo, sulla sorella minore la situazione è decisamente più problematica, con cali frequenti anche durante le normali attività.
Sull'ammiraglia Microsoft, Rockstar riesce generalmente a mantenere il target dei 30 fps. Durante l'esplorazione, le missioni e la maggior parte degli scontri a fuoco, il gioco offre un'esperienza sufficientemente stabile. Anche le sequenze cinematografiche risultano fluide e prive di quei problemi di sincronizzazione delle animazioni che avevano caratterizzato alcuni precedenti titoli dello studio. È un miglioramento apprezzabile per il motore RAGE, soprattutto considerando la complessità delle scene e la quantità di personaggi ed elementi che possono essere presenti contemporaneamente.
La situazione cambia quando il mondo di gioco viene sottoposto a sollecitazioni particolarmente intense. Durante gli inseguimenti più concitati, gli incidenti con numerosi veicoli e le sparatorie in aree affollate, il frame rate può scendere sotto i 30 fps, con flessioni che diventano più evidenti negli scenari più complessi. Digital Foundry rileva comunque che la grande maggioranza delle missioni si svolge senza particolari difficoltà.
Un altro aspetto interessante riguarda la risposta ai comandi. Le misurazioni di Mackenzie indicano una latenza complessiva di circa 180 millisecondi, un valore in linea con quello di altri giochi Rockstar limitati a 30 fps, come Red Dead Redemption 2 e la modalità fedeltà di GTA V. I controlli di GTA 6 restituiscono comunque una sensazione di maggiore immediatezza rispetto al precedente capitolo, anche grazie ad animazioni e movimenti meno pesanti. Su Xbox Series X c'è inoltre un vantaggio rispetto alle console PlayStation: l'uscita video a 120 Hz con supporto VRR permette di rendere meno percepibili alcune oscillazioni del frame rate. Non aumenta la fluidità effettiva del gioco, che rimane limitato a 30 fps, ma può migliorare la percezione delle flessioni quando si verificano.
La situazione è decisamente meno favorevole su Series S. Nonostante Rockstar sia riuscita a conservare buona parte delle tecnologie grafiche del gioco, la console fatica a sostenere il target dei 30 fps durante numerose situazioni di gioco. Digital Foundry osserva che anche attività relativamente comuni possono provocare cali prolungati: guidando lentamente attraverso la città, il frame rate rimane spesso nella fascia medio-alta dei 20 fps, mentre durante gli scontri a fuoco tende a stabilizzarsi intorno ai 25 fps. Negli scenari più impegnativi, soprattutto quando entrano in gioco numerosi personaggi, effetti particellari e attività di streaming degli elementi ambientali, il frame rate può arrivare intorno ai 20 fps. Il supporto al VRR può attenuare alcune irregolarità, ma non è sufficiente a compensare oscillazioni così marcate.
Il verdetto: quattro versioni, tre livelli di esperienza
Qual è insomma la console migliore per giocare a GTA 6? Il confronto a quattro di Digital Foundry premia PlayStation 5 Pro per qualità dell'immagine e completezza del comparto grafico, mentre Xbox Series X e PlayStation 5 standard offrono esperienze complessivamente vicine, pur con differenze nella ricostruzione e nella tenuta del frame rate. Xbox Series S è invece la versione più problematica: il lavoro di ottimizzazione permette di conservare buona parte delle caratteristiche visive di GTA 6, ma la risoluzione ridotta e soprattutto le prestazioni spesso inferiori ai 30 fps comportano rinunce difficili da ignorare.
La scelta della piattaforma incide quindi in modo concreto sull'esperienza. PS5 Pro è il riferimento per chi cerca la migliore resa visiva senza guardare al prezzo, Series X e PS5 standard rappresentano le alternative più equilibrate, mentre Series S è quella su cui i compromessi risultano più evidenti. Le prestazioni, qui, non sono ancora a un livello soddisfacente e rendono questa versione sensibilmente meno consigliabile rispetto alle altre console. Ci potrebbero essere miglioramenti con futuri aggiornamenti, ma allo stato attuale potrebbe valere la pena aspettare per giocare a GTA 6 su un'altra piattaforma.