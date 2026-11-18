Mettiamo a confronto GTA 6 su PS5 e PS5 Pro attraverso l'analisi di Digital Foundry: risoluzione, ray tracing, PSSR, prestazioni e simulazione fisica per capire quanto cambia l'esperienza sulle console Sony.

Grand Theft Auto VI è finalmente arrivato e, nonostante tutti i dubbi emersi durante i suoi tanti anni di sviluppo, si è rivelato uno dei titoli migliori dell'attuale generazione, se non il migliore. E non parliamo soltanto delle dimensioni del suo mondo di gioco, ma anche della complessità della simulazione e del livello di dettaglio visivo raggiunto da Rockstar Games. Non è quindi un caso che abbia messo alla prova le capacità dell'hardware attuale, facendoci vedere fino a che punto potesse arrivare. In particolare, oggi ci concentriamo sulle versioni PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, mentre la versione Xbox Series X|S sarà oggetto di un approfondimento separato. Per valutare il lavoro svolto da Rockstar Games abbiamo incrociato le osservazioni maturate da Pierpaolo nella nostra recensione, che trovate qui, con le analisi strumentali di Digital Foundry. Seguiteci in questo lungo speciale se volete capire come si comporta GTA 6 sulle due console Sony, quali soluzioni tecniche utilizza e, soprattutto, quanto incide il passaggio da PS5 a PS5 Pro sull'esperienza di gioco.

Un piccolo miracolo su PS5, ma PS5 Pro lascia l'amaro in bocca Partiamo subito col dire che Grand Theft Auto VI ci ha convinto per la qualità del comparto visivo, pur mostrando alcuni compromessi sul fronte delle prestazioni. Il risultato raggiunto da Rockstar Games su PlayStation 5 standard è impressionante, considerando le risorse hardware a disposizione: la densità degli elementi a schermo, dal traffico cittadino alle folle sulle spiagge, si accompagna a una simulazione dell'acqua e a una ricchezza di dettagli che contribuiscono a rendere credibile il mondo di gioco. La fluidità generale è convincente, anche se non mancano cali di frame rate nelle situazioni più impegnative, come le sparatorie particolarmente caotiche e le gare ad alta velocità. Si tratta comunque di incertezze che non compromettono in maniera significativa la giocabilità. Tra gli aspetti più riusciti spicca anche la gestione dei capelli, con acconciature differenti, dai capelli lisci ai dreadlock e alle trecce, caratterizzate da una simulazione particolarmente elaborata e sostanzialmente identica sulle due console. Il giudizio su PlayStation 5 Pro è invece più articolato. La versione potenziata della console Sony offre una maggiore stabilità del frame rate, migliora alcuni aspetti del ray tracing e amplia la distanza visiva, ma il divario rispetto alla PS5 standard non sembra sufficiente a giustificare aspettative particolarmente elevate. Il limite più evidente è rappresentato dall'assenza di una modalità a 60 fps, probabilmente la caratteristica che molti possessori di PS5 Pro avrebbero voluto trovare. La maggiore potenza della console viene quindi utilizzata per affinare la qualità visiva e la stabilità, senza però tradursi in un incremento sostanziale della fluidità. Una scelta che potrebbe lasciare insoddisfatti soprattutto coloro che hanno acquistato il modello Pro proprio in previsione di un'esperienza sensibilmente migliore. GTA 6, la recensione: da oggi la parola libertà ha un nuovo significato Dove Grand Theft Auto VI riesce invece a distinguersi senza particolari riserve è nell'utilizzo del DualSense. Quello proposto da Rockstar Games è uno dei migliori esempi di integrazione delle funzionalità del controller Sony. I trigger adattivi restituiscono sensazioni differenti a seconda dell'azione, dalla pressione dell'acceleratore e del freno all'accensione dei veicoli, fino alla gestione delle armi. Il feedback aptico contribuisce ulteriormente all'immersione, riproducendo le variazioni del fondo stradale e le sensazioni associate agli eventi atmosferici, come la pioggia. Anche lo speaker integrato trova un impiego concreto, riproducendo le comunicazioni ricevute sul telefono cellulare. Completano l'offerta una colonna sonora particolarmente ricca, numerose stazioni radio con podcast dedicati e un insieme rinnovato di opzioni per l'accessibilità e la personalizzazione dei sottotitoli.

Risoluzione interna e tecniche di ricostruzione: il vantaggio del PSSR Uno degli aspetti più interessanti emersi poi dall'analisi di Digital Foundry riguarda la risoluzione interna utilizzata dalle due console. Nonostante le differenze hardware, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro renderizzano entrambe Grand Theft Auto VI a 1440p (2560 × 1440), almeno stando alle rilevazioni effettuate durante i cambi di inquadratura e gli stacchi di telecamera. La maggiore potenza del modello Pro, quindi, non viene impiegata per aumentare il numero di pixel renderizzati alla base, ma per migliorare la qualità dell'immagine ricostruita. È proprio nella fase di upscaling che emerge la differenza più evidente tra le due piattaforme. PS5 Pro sfrutta il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnologia di ricostruzione temporale sviluppata da Sony e basata su machine learning. Il sistema permette di ottenere un'immagine sensibilmente più nitida e stabile, conservando una maggiore quantità di dettagli soprattutto negli elementi più complessi, nei contorni geometrici e negli oggetti collocati a grande distanza. Il risultato si avvicina alla qualità di un'immagine 4K nativa, pur partendo da una risoluzione interna inferiore. Risparmiate su GTA 6 e sui saldi Black Friday: le Gift Card PS5 e PS4 tornano in sconto su Instant Gaming PS5 standard, invece, si affida a una tecnica di upscaling spaziale tradizionale, priva delle capacità di ricostruzione basate sull'apprendimento automatico disponibili sul modello Pro. La differenza si nota soprattutto osservando i particolari più minuti, le strutture lontane e gli elementi che compongono lo skyline di Vice City, che appaiono generalmente più morbidi e meno definiti. Il confronto evidenzia quindi come, a parità di risoluzione interna, la tecnologia utilizzata per ricostruire l'immagine possa incidere profondamente sulla resa finale.

Ray tracing e fisica dei capelli: la complessità visiva di GTA 6 Uno degli elementi che contribuiscono maggiormente alla resa visiva di Grand Theft Auto VI è l'impiego esteso del ray tracing accelerato via hardware. Nell'analisi di Digital Foundry, il sistema di illuminazione sviluppato da Rockstar Games viene indicato come uno dei migliori mai osservati in un videogioco, soprattutto per la qualità dei risultati e la coerenza con cui le diverse tecnologie vengono integrate nella direzione artistica. Il confronto con altre produzioni recenti evidenzia un lavoro particolarmente curato nel contenimento degli artefatti visivi e del rumore che spesso accompagnano le tecniche di illuminazione in tempo reale. Un primo piano a confronto tra le due piattaforme Sony La base tecnologica è sostanzialmente condivisa da PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Entrambe le console utilizzano la Global Illumination in Ray Tracing (RTGI) e i riflessi ray-traced, applicati sia alle superfici lucide sia a quelle più ruvide. L'illuminazione indiretta contribuisce a rendere gli ambienti molto più credibili: le grandi vetrate lasciano filtrare la luce naturale all'interno di negozi ed edifici, mentre elementi colorati come staccionate e vetrate decorative proiettano riflessi e ombre cromatiche sulle superfici circostanti. Anche i riflessi risultano generalmente molto puliti, sebbene Digital Foundry abbia individuato qualche compromesso, tra cui la sovrapposizione di riflessi screen-space (SSR) in alcuni interni e una certa granulosità sulle superfici metalliche spazzolate quando sono in movimento. La differenza più significativa tra le due piattaforme emerge invece nella gestione delle ombre. PS5 Pro aggiunge infatti le ombre in ray tracing, una funzionalità assente sulla console standard, che utilizza tradizionali shadow map a cascata. Queste ultime garantiscono risultati complessivamente validi, ma possono mostrare scalettature e transizioni visibili tra le diverse distanze di rendering. Il ray tracing hardware del modello Pro permette invece di ottenere contorni più precisi e una penombra variabile: le ombre risultano più definite vicino agli oggetti che le generano e diventano progressivamente più morbide allontanandosi dalla sorgente luminosa. Un miglioramento che contribuisce alla naturalezza dell'illuminazione, soprattutto negli ambienti ricchi di elementi geometrici. Il ray-tracing è lo stesso, ma le ombre sono più precise su PS5 Pro Un altro risultato particolarmente interessante riguarda la simulazione fisica dei capelli. Rockstar ha sviluppato un sistema basato su singole ciocche poligonali, gestite attraverso simulazioni fisiche che ne determinano il movimento in relazione al vento, agli spostamenti dei personaggi e al contatto con l'acqua. La particolarità è che questa tecnologia non viene riservata soltanto ai protagonisti, come accade spesso in altre produzioni, ma viene estesa anche alla popolazione di passanti e NPC che anima il mondo di gioco. Le acconciature reagiscono quindi dinamicamente alle condizioni ambientali, con comportamenti differenti anche quando i personaggi entrano ed escono dall'acqua. Si tratta di un livello di dettaglio che ha inevitabilmente un costo computazionale, soprattutto considerando quanti personaggi possono essere presenti contemporaneamente a schermo. Il limite dei 30 fps va tuttavia ricondotto soprattutto al carico sulla CPU generato dalla simulazione complessiva del mondo di gioco, come vedremo tra poco.