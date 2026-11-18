GTA 6 è quasi disponibile per tutti nel mondo, e Rockstar Games ha infine svelato quali sono i bonus in GTA 6 previsti per coloro che possiedono l'abbonamento a GTA+, cosa che può risultare particolarmente interessante in quanto un mese di sottoscrizione è incluso con la prenotazione del gioco.
I bonus in questione possono dunque essere riscattati da tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione di GTA 6, considerando che questa contiene anche un mese di GTA+, posto che ovviamente gli utenti abbiano attivato il primo mese di sottoscrizione.
Si tratta, in sostanza, della possibilità di accedere a una supercar esclusiva con garage, a vari sconti per servizi e negozi all'interno del mondo di gioco, almeno in base a quanto riferito finora.
Un'auto esclusiva, un garage, sconti e altro
Non solo chi è già abbonato a GTA+, ma anche tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione di GTA 6 possono dunque essere interessati a questi elementi, e considerando la quantità impressionante di preordini che sembra siano già stati piazzati nei giorni scorsi, la platea di potenziali utenti di GTA+ è enorme, almeno per un mese.
A dire il vero, i bonus del servizio in abbonamento si riferiscono spesso più al comparto multiplayer online del gioco, ma questo non è ancora stato presentato per il nuovo capitolo, dunque al momento ci accontentiamo di alcuni elementi aggiuntivi.
Questi sono i bonus confermati da Rockstar Games:
- Supercar Venturas BLVD Elegy e Garage
- Bonus per il servizio di trasporto
- Aumenti nelle valutazioni di vendita delle auto usate
- Sconti presso vari negozi
Non si tratta propriamente di elementi di importanza fondamentale, in effetti, ma come detto sopra è probabile che i veri vantaggi di GTA+ in ambito GTA 6 emergano solo una volta che sarà lanciata la piattaforma multiplayer GTA Online aggiornata per il nuovo capitolo.
I bonus nel dettaglio
Per il momento segnaliamo l'esclusiva auto Venturas BLVD Elegy, dal gusto alquanto anni 90 e con una livrea particolare, che può essere prelevata in un garage presso Crosstown.
Lo stesso garage fa parte dei bonus dell'abbonamento, e consente di conservare l'auto oltre ad alcune armi in uno speciale armadio presente al suo interno.
GTA+ benefits in GTA 6
by u/volstic in GTA6
I bonus sul servizio di trasporto consentono di accedere a corse gratuite utilizzando il sistema di trasporto pubblico di Leonida, oltre a poter utilizzare monopattini, scooter, biciclette e altro gratuitamente o a prezzo ridotto.
L'aumento di valutazione nella vendita di auto garantisce di ottenere un 10% in più sul valore standard di vendita delle auto di cui vogliamo disfarci, mentre gli sconti presso i negozi sono sempre del 10%, spendibili su abbigliamento, tatuaggi, modifiche per l'auto e altro.
Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di GTA 6, tenendo presente che il gioco sta raccogliendo voti altissimi, risultando di fatto il miglior gioco di sempre per la stampa, per ora.