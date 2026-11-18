GTA 6 è quasi disponibile per tutti nel mondo, e Rockstar Games ha infine svelato quali sono i bonus in GTA 6 previsti per coloro che possiedono l'abbonamento a GTA+, cosa che può risultare particolarmente interessante in quanto un mese di sottoscrizione è incluso con la prenotazione del gioco.

I bonus in questione possono dunque essere riscattati da tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione di GTA 6, considerando che questa contiene anche un mese di GTA+, posto che ovviamente gli utenti abbiano attivato il primo mese di sottoscrizione.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di accedere a una supercar esclusiva con garage, a vari sconti per servizi e negozi all'interno del mondo di gioco, almeno in base a quanto riferito finora.