Samsung potrebbe prepararsi a rinnovare profondamente l'interfaccia dei suoi smartphone con One UI 10 . Mentre è appena iniziata la distribuzione della beta di One UI 9.5 per la famiglia Galaxy S26, è emerso un primo indizio su quello che potrebbe essere il prossimo aggiornamento principale del software dell'azienda coreana.

One UI 10 potrebbe adottare un'interfaccia in stile Liquid Glass

Il banner, comparso in rete senza essere stato pubblicato ufficialmente da Samsung, raffigura un grande numero 10 dall'aspetto traslucido, con bordi che rifrangono la luce e una superficie simile al vetro satinato. Sullo sfondo si alternano tonalità azzurre e pesca, creando un effetto sfumato che richiama alcune delle scelte estetiche di Liquid Glass.

Il banner che richiama Liquid Glass

Naturalmente, al momento non ci sono conferme sull'autenticità dell'immagine né indicazioni ufficiali sulle novità grafiche di One UI 10. Se il materiale fosse effettivamente riconducibile a Samsung, potrebbe comunque rappresentare un primo indizio sulla direzione scelta per la prossima versione dell'interfaccia. Solitamente, infatti, le immagini promozionali vengono realizzate per riflettere almeno in parte l'identità visiva del prodotto che accompagnano.

L'ipotesi non arriva del tutto a sorpresa. Nelle versioni più recenti di One UI Samsung ha già introdotto alcuni elementi che richiamano questo approccio, tra cui menu con superfici traslucide, componenti di navigazione flottanti ed effetti di profondità. Si tratta ancora di interventi circoscritti, ma potrebbero costituire la base per un rinnovamento più ampio.

Anche altri produttori Android, soprattutto in Cina, hanno progressivamente adottato interfacce caratterizzate da livelli trasparenti, sfocature e animazioni che ricordano Liquid Glass. Samsung potrebbe quindi inserirsi in una tendenza già presente nel settore, avvicinando ulteriormente il proprio linguaggio grafico a quello di Apple.

Per il momento, tuttavia, bisogna distinguere le anticipazioni dalle informazioni confermate. Il banner non dimostra che One UI 10 adotterà effettivamente un'interfaccia completamente ispirata al vetro, né permette di stabilire quanto profondamente cambieranno le schermate di sistema, le applicazioni e i menu. Le tempistiche, inoltre, sono ancora piuttosto lontane. La beta di One UI 9.5 ha appena iniziato a raggiungere i possessori di Galaxy S26 e la successiva versione principale dovrebbe basarsi su Android 18. Il debutto è atteso indicativamente a metà 2027, probabilmente in concomitanza con la presentazione dei pieghevoli Galaxy Z9.

Se le indiscrezioni troveranno conferma, One UI 10 potrebbe segnare uno dei cambiamenti estetici più evidenti degli ultimi anni per gli smartphone Galaxy. Resta da capire se Samsung sceglierà di adottare diffusamente gli effetti traslucidi oppure di reinterpretarli con un'identità visiva più riconoscibile.