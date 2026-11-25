Il primo Galaxy Z TriFold era stato proposto a 2.899 dollari, con una disponibilità estremamente limitata in pochi mercati. Nonostante l'interesse suscitato dal particolare design, il dispositivo è rimasto difficile da acquistare e Samsung ha interrotto la commercializzazione dopo pochi mesi . Le prime indiscrezioni sul successore avevano lasciato sperare in una produzione più ampia, ma il nuovo leak invita alla cautela.

Cosa ci dice il nome in codice Q9m

L'elemento più interessante dell'indiscrezione riguarda proprio la sigla Q9m. Samsung starebbe sviluppando il Galaxy Z Fold 9 con il nome H9 e la variante Fold 9 Ultra con quello Q9. Il TriFold 2, identificato come Q9m, sembrerebbe quindi una derivazione interna del modello Ultra, anziché un dispositivo completamente indipendente.

Abbiamo visto il Samsung Galaxy Z Trifold in Europa solo a fiere di settore con il MWC di Barcellona

La scelta ricorda quanto accaduto con alcuni precedenti pieghevoli dell'azienda. Nel 2024 il Galaxy Z Fold 6 utilizzava il codice Q6, mentre il Galaxy Z Fold Special Edition era identificato come Q6a. L'anno successivo il Galaxy Z Fold 7 aveva il nome Q7 e il primo TriFold quello Q7m. Entrambi i modelli speciali condividevano quindi una parte della denominazione con il dispositivo di riferimento, accompagnata da una lettera aggiuntiva.

La situazione è cambiata con la generazione successiva: nel 2026 Galaxy Z Fold 8 e Fold 8 Ultra hanno ricevuto rispettivamente i codici H8 e Q8, distinguendosi anche sul piano dello sviluppo. Entrambi sono stati distribuiti a livello globale. Per il 2027, invece, la presunta combinazione H9, Q9 e Q9m potrebbe indicare un ritorno alla strategia adottata per le edizioni speciali, con una distribuzione circoscritta a determinati Paesi.

Si tratta comunque di un'interpretazione basata sui nomi interni, non di una conferma della strategia commerciale di Samsung. GalaxyClub ipotizza che il TriFold 2 possa essere nuovamente escluso da diversi mercati europei, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla lista dei Paesi interessati. Le indiscrezioni precedenti avevano invece indicato l'intenzione di Samsung di aumentare sensibilmente la produzione del TriFold 2 nel 2027. Il progetto deve però fare i conti con una situazione sempre più complicata per l'intero settore degli smartphone: la disponibilità limitata di memorie e l'aumento dei costi dei componenti stanno costringendo i produttori a rivedere i propri obiettivi.

Secondo le informazioni circolate, Samsung avrebbe ridotto il proprio obiettivo complessivo di spedizioni da 232 milioni di smartphone a 210 milioni di unità per il 2027. Non è chiaro se il taglio coinvolgerà anche la famiglia dei pieghevoli, né se il TriFold 2 sia direttamente interessato dalla revisione dei piani produttivi. Anche un eventuale aumento delle unità prodotte, tuttavia, non garantirebbe una distribuzione più ampia. Samsung potrebbe decidere di concentrare le vendite nei mercati in cui ritiene più elevata la domanda per un dispositivo particolarmente costoso e complesso da realizzare.

La nuova generazione di pieghevoli Samsung è attesa per l'estate 2027, quindi ci sono ancora diversi mesi prima di conoscere i piani definitivi. Per ora il rischio è che il Galaxy Z TriFold 2 rimanga un prodotto di nicchia non soltanto per il prezzo, ma anche per la difficoltà di reperirlo.