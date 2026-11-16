Apple starebbe davvero preparando iPhone Duo 2, ma riuscirà a correggere i limiti del primo modello?

Secondo alcune indiscrezioni emerse in precedenza, Apple starebbe già lavorando al successore del suo primo pieghevole, ovvero iPhone Duo 2. Le prime informazioni anticipavano l'introduzione di diverse novità e miglioramenti, pensati per offrire un'esperienza d'uso ancora più completa. Tuttavia, il tempo a disposizione dell'azienda potrebbe non essere sufficiente per intervenire su tutti gli aspetti critici del dispositivo, rendendo necessario scendere a compromessi o rimandare alcune modifiche alle generazioni successive.
I possibili miglioramenti per la seconda generazione
Le nuove informazioni arrivano ancora una volta da Mark Gurman di Bloomberg, che ne ha parlato nella consueta newsletter Power On. Stando a quanto riportato, Apple avrebbe già realizzato alcuni prototipi del nuovo modello, ma starebbe valutando ulteriori modifiche. Gli obiettivi sarebbero principalmente quattro: introdurre il Face ID, sostituendo l'attuale Touch ID integrato nel tasto laterale, aggiungere un pulsante Azione, rendere il dispositivo più sottile e leggero e integrare una fotocamera con teleobiettivo.
Nonostante i prototipi siano già stati realizzati, però, Apple potrebbe non avere abbastanza tempo per implementare tutte le novità previste. Alcune funzionalità potrebbero quindi essere rimandate a una generazione successiva, come un eventuale iPhone Duo 3, anziché debuttare con il prossimo pieghevole.
Tempi stretti e dubbi sul prezzo
Il tempo a disposizione di Apple potrebbe essere davvero limitato, soprattutto considerando che, secondo le indiscrezioni, lo sviluppo della seconda generazione sarebbe già in una fase avanzata rispetto al debutto del primo modello. Raccogliere e analizzare i feedback degli utenti sarà sicuramente importante, ma non è detto che l'azienda riesca a integrare tutte le novità desiderate rispettando le tempistiche previste.
Resta inoltre da capire se le eventuali migliorie non finiranno per incidere ulteriormente sul prezzo, già particolarmente elevato: attualmente si parte da 2.369 euro. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i problemi riscontrati da diversi utenti con il display interno, una questione che potrebbe influenzare le valutazioni di chi sta pensando di acquistare il pieghevole, sia nell'immediato sia in futuro.