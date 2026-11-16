Apple starebbe davvero preparando iPhone Duo 2, ma riuscirà a correggere i limiti del primo modello?

I possibili miglioramenti per la seconda generazione

Le nuove informazioni arrivano ancora una volta da Mark Gurman di Bloomberg, che ne ha parlato nella consueta newsletter Power On. Stando a quanto riportato, Apple avrebbe già realizzato alcuni prototipi del nuovo modello, ma starebbe valutando ulteriori modifiche. Gli obiettivi sarebbero principalmente quattro: introdurre il Face ID, sostituendo l'attuale Touch ID integrato nel tasto laterale, aggiungere un pulsante Azione, rendere il dispositivo più sottile e leggero e integrare una fotocamera con teleobiettivo.

Apple starebbe già sviluppando l'iPhone Duo 2

Nonostante i prototipi siano già stati realizzati, però, Apple potrebbe non avere abbastanza tempo per implementare tutte le novità previste. Alcune funzionalità potrebbero quindi essere rimandate a una generazione successiva, come un eventuale iPhone Duo 3, anziché debuttare con il prossimo pieghevole.