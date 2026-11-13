Diversi utenti hanno già restituito l’iPhone Duo: il pieghevole di Apple non convince tutti

L' iPhone Duo , il primo pieghevole di Apple, non sembra aver convinto proprio tutti. Oltretutto, considerando le attuali difficoltà di approvvigionamento, riuscire ad acquistarlo non è affatto scontato. Eppure, secondo un recente sondaggio, il 30% degli utenti coinvolti ha dichiarato di aver già restituito il dispositivo per ottenere un rimborso. Un risultato che, tutto sommato, non sorprende più di tanto: si tratta di uno smartphone decisamente particolare , con un'esperienza d'uso diversa da quella dei modelli tradizionali e alcuni problemi che potrebbero aver spinto parte degli acquirenti a cambiare idea.

Perché gli utenti hanno restituito l'iPhone Duo

A seguito di un articolo pubblicato da The Verge, che raccontava le esperienze di alcuni acquirenti intenzionati a restituire il dispositivo entro i 14 giorni previsti, i colleghi di 9to5Mac hanno deciso di lanciare un sondaggio tra i propri lettori. Sono stati raccolti quasi 6.000 voti e il risultato mostra che quasi un terzo dei partecipanti ha dichiarato di aver già restituito il prodotto.

I risultati del sondaggio

Le motivazioni sono diverse: alcuni utenti hanno lamentato l'impossibilità di tornare al Touch ID, mentre altri hanno indicato le fotocamere come un elemento fondamentale a cui non intendono rinunciare. Non mancano poi le critiche allo schermo esterno, giudicato troppo piccolo e poco pratico nell'utilizzo quotidiano.

Tra le segnalazioni raccolte emergono anche alcuni episodi di malfunzionamento della cerniera. Un utente ha raccontato la propria esperienza durante una vacanza in Marocco: "Sono stato estremamente attento con il telefono e ho cercato di evitare del tutto di usarlo nella sabbia. Tuttavia, il secondo giorno, quando l'ho aperto dentro la tenda, ho sentito uno scricchiolio provenire dalla cerniera. In qualche modo era entrata della sabbia. Ho provato di tutto per pulirlo, ma senza successo. Il display interno funzionava ancora perfettamente, ma il telefono non si apriva più completamente. Peggio ancora, quando provavo a chiuderlo, dovevo forzarlo", ha raccontato l'utente.