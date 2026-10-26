iPhone Duo e display danneggiati: casi isolati o un problema di produzione più ampio?

Il primo pieghevole di Apple, chiamato iPhone Duo, si è fatto attendere per diversi anni, mentre altri brand avevano già presentato numerosi modelli. Tuttavia, a pochi giorni dal suo debutto, stanno aumentando segnalazioni piuttosto preoccupanti legate al display del dispositivo, che sembrerebbe rompersi dopo pochissime ore di utilizzo e in circostanze apparentemente molto simili.
Prima di riepilogare quanto sta accadendo e formulare alcune ipotesi sulle possibili cause, è bene precisare che sarà necessario attendere eventuali spiegazioni ufficiali da parte di Apple per capire se si tratti di difetti di fabbricazione, di un problema più diffuso o di danni legati all'utilizzo da parte degli utenti. Ciò che è certo è che queste segnalazioni non sono affatto rassicuranti, soprattutto considerando il prezzo decisamente elevato del dispositivo.
Le segnalazioni
Già qualche giorno fa vi avevamo riportato alcune segnalazioni relative al display del pieghevole. In particolare, le dinamiche sembrerebbero molto simili in diversi casi: crepe sullo schermo dopo poche ore di utilizzo, localizzate nella zona della cerniera e accompagnate da una linea di pixel luminosi su un lato del display. Partiamo quindi dalla segnalazione già vista in precedenza. L'utente Midnight_Slump ha raccontato su Reddit di aver aperto e chiuso il dispositivo meno di 20 volte prima di avvertire un rumore secco nella zona della cerniera, sotto lo schermo, mentre apriva il pieghevole per mostrarlo a un amico. Subito dopo, il display si è danneggiato.
Apple gli avrebbe offerto la sostituzione del dispositivo, ma la procedura avrebbe richiesto una pre-autorizzazione sulla carta di credito per un importo pari all'intero valore del telefono, senza garanzie precise sui tempi di consegna del sostitutivo. È bene precisare che ovviamente non si tratta di un acquisto definitivo: l'importo viene trattenuto temporaneamente e, una volta che Apple riceve e verifica il dispositivo restituito, il blocco può essere rimosso secondo le condizioni del servizio.
L'utente ha quindi deciso di recarsi presso l'Apple Store più vicino, dove è riuscito per fortuna a ottenere la sostituzione immediata del pieghevole. Una procedura decisamente poco piacevole, soprattutto per chi ha appena acquistato un dispositivo così costoso.
Anche l'utente DragonFlyNo5923 è intervenuto nella discussione, condividendo una foto del proprio dispositivo, che presenta un danno molto simile (se non identico) dopo appena due ore di utilizzo. L'utente sostiene che il problema si sia verificato semplicemente aprendo e chiudendo il pieghevole.
Una dinamica simile è stata raccontata anche dall'utente scary_duck 23: "Ho ritirato ieri il mio iPhone Duo preordinato e, dopo meno di 24 ore, il display interno si è crepato. Ho sentito una leggera resistenza mentre lo aprivo, poi un rumore simile a qualcosa che si spezzava, e ora c'è una grossa linea che attraversa tutto il display".
Anche in questo caso, la situazione si è rivelata piuttosto complicata. L'utente si è recato presso un Apple Store, dove gli è stato spiegato che non erano disponibili modelli da 1 TB e 2 TB in nessuna colorazione. È stato quindi necessario ordinarne uno nuovo, senza però ricevere garanzie precise sui tempi di consegna.
Nei commenti, un altro utente gli ha chiesto se avesse notato qualcosa di strano in precedenza. L'autore del post ha risposto che il dispositivo funzionava perfettamente fino a quel momento. Altri gli hanno domandato se, per chiudere il telefono, avesse esercitato pressione sullo schermo. Anche in questo caso, la risposta è stata negativa: ha dichiarato di aver semplicemente aperto e chiuso il dispositivo come si farebbe con un libro.
Le critiche degli utenti
Tra i vari commenti, alcuni utenti hanno espresso una certa delusione nei confronti del dispositivo, mettendo in discussione le scelte di Apple nonostante gli anni a disposizione per sviluppare il proprio pieghevole: "Hanno avuto ANNI per studiare i dispositivi della concorrenza. Praticamente tutte le principali aziende produttrici di dispositivi mobili avevano già uno schermo pieghevole prima di Apple. Quindi sì, studiateli, smontateli, fateli a pezzi. Costruitene uno migliore! Apple ha i fondi per farlo... Questo hardware non è né nuovo né innovativo. Il software è fantastico, le animazioni di apertura e chiusura, ecc. Ma non si tratta di una tecnologia nuova. Con tutto il clamore che c'è stato intorno a questo prodotto e considerando quanto siano ormai datati i telefoni pieghevoli, mi sarei aspettato di meglio da Apple".
Non sono mancati i commenti ironici rivolti agli utenti che non hanno sottoscritto AppleCare+.
Tuttavia, in caso di difetti di fabbricazione, Apple offre una garanzia limitata di un anno. In Italia, chi acquista un prodotto come privato presso un venditore professionale beneficia inoltre di una garanzia legale di conformità di due anni dalla consegna, anche senza aver acquistato AppleCare+. Quest'ultima tutela il consumatore in presenza di difetti di conformità, ma non copre i danni accidentali o quelli causati da un uso improprio.
La situazione cambia se il danno viene considerato accidentale e non riconducibile a un difetto coperto dalla garanzia. In questi casi, i costi di riparazione possono diventare particolarmente elevati. Basti pensare che iPhone Duo parte da 2.369 euro e che, secondo il listino Apple, gli interventi fuori garanzia possono comportare costi significativi: per esempio, fino a 1.149 euro per la sostituzione del display interno e fino a 1.719 euro per altri tipi di danni. Le tariffe effettive dipendono dalla valutazione tecnica del dispositivo.
Per limitare queste spese, Apple propone AppleCare+, una copertura aggiuntiva che, secondo il piano scelto, consente di accedere a riparazioni per danni accidentali pagando una franchigia. Il costo indicato per il piano biennale è di 359 euro, mentre la formula mensile parte da 17,99 euro. Per i danni accidentali coperti, la franchigia indicata è di 99 euro per altri danni; potete verificare il listino ufficiale per tutte le informazioni.
La scelta resta naturalmente agli utenti. Tuttavia, considerando il prezzo elevato del dispositivo e le segnalazioni emerse sulla sua resistenza, il costo potenziale delle riparazioni rappresenta un aspetto da non sottovalutare.
Le possibili ipotesi
Premettendo che siamo ancora in attesa di dettagli o spiegazioni ufficiali, è possibile formulare alcune ipotesi sulle possibili cause del problema. Nel caso di dispositivi nuovi, utilizzati per pochissime ore e senza urti o danni evidenti, si potrebbe ipotizzare una fragilità localizzata nello strato flessibile del display o in alcuni dei materiali che lo compongono. Un'altra possibilità riguarda la zona della piega, sottoposta a sollecitazioni meccaniche durante ogni apertura e chiusura, oppure un eventuale problema di allineamento della cerniera. Non si può escludere nemmeno che una pressione anomala sul pannello o la presenza di corpi estranei, come granelli di polvere o piccole particelle intrappolate tra le superfici, possano contribuire al danneggiamento dello schermo.
Considerando la somiglianza tra le diverse segnalazioni e il brevissimo tempo di utilizzo prima della comparsa dei danni, non si può escludere un difetto di fabbricazione che interessi alcune delle prime unità prodotte. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un problema circoscritto a uno specifico lotto di componenti. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per confermare questa ipotesi o individuare una causa comune a tutti i casi segnalati.
Se le segnalazioni dovessero continuare ad aumentare, la questione potrebbe alimentare ulteriori dubbi tra i potenziali acquirenti, soprattutto considerando il prezzo particolarmente elevato del dispositivo. Nel frattempo, una giornalista ha testato l'iPhone Duo dopo 32.000 aperture e chiusure e non ha riscontrato alcuna problematica. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.