iPhone Duo e display danneggiati: casi isolati o un problema di produzione più ampio?

Prima di riepilogare quanto sta accadendo e formulare alcune ipotesi sulle possibili cause, è bene precisare che sarà necessario attendere eventuali spiegazioni ufficiali da parte di Apple per capire se si tratti di difetti di fabbricazione, di un problema più diffuso o di danni legati all'utilizzo da parte degli utenti. Ciò che è certo è che queste segnalazioni non sono affatto rassicuranti, soprattutto considerando il prezzo decisamente elevato del dispositivo.

Il primo pieghevole di Apple, chiamato iPhone Duo , si è fatto attendere per diversi anni, mentre altri brand avevano già presentato numerosi modelli. Tuttavia, a pochi giorni dal suo debutto, stanno aumentando segnalazioni piuttosto preoccupanti legate al display del dispositivo, che sembrerebbe rompersi dopo pochissime ore di utilizzo e in circostanze apparentemente molto simili.

Le segnalazioni

Già qualche giorno fa vi avevamo riportato alcune segnalazioni relative al display del pieghevole. In particolare, le dinamiche sembrerebbero molto simili in diversi casi: crepe sullo schermo dopo poche ore di utilizzo, localizzate nella zona della cerniera e accompagnate da una linea di pixel luminosi su un lato del display. Partiamo quindi dalla segnalazione già vista in precedenza. L'utente Midnight_Slump ha raccontato su Reddit di aver aperto e chiuso il dispositivo meno di 20 volte prima di avvertire un rumore secco nella zona della cerniera, sotto lo schermo, mentre apriva il pieghevole per mostrarlo a un amico. Subito dopo, il display si è danneggiato.

La foto dell'utente

Apple gli avrebbe offerto la sostituzione del dispositivo, ma la procedura avrebbe richiesto una pre-autorizzazione sulla carta di credito per un importo pari all'intero valore del telefono, senza garanzie precise sui tempi di consegna del sostitutivo. È bene precisare che ovviamente non si tratta di un acquisto definitivo: l'importo viene trattenuto temporaneamente e, una volta che Apple riceve e verifica il dispositivo restituito, il blocco può essere rimosso secondo le condizioni del servizio.

L'utente ha quindi deciso di recarsi presso l'Apple Store più vicino, dove è riuscito per fortuna a ottenere la sostituzione immediata del pieghevole. Una procedura decisamente poco piacevole, soprattutto per chi ha appena acquistato un dispositivo così costoso.

Anche l'utente DragonFlyNo5923 è intervenuto nella discussione, condividendo una foto del proprio dispositivo, che presenta un danno molto simile (se non identico) dopo appena due ore di utilizzo. L'utente sostiene che il problema si sia verificato semplicemente aprendo e chiudendo il pieghevole.

I danni al display di iPhone Duo

Una dinamica simile è stata raccontata anche dall'utente scary_duck 23: "Ho ritirato ieri il mio iPhone Duo preordinato e, dopo meno di 24 ore, il display interno si è crepato. Ho sentito una leggera resistenza mentre lo aprivo, poi un rumore simile a qualcosa che si spezzava, e ora c'è una grossa linea che attraversa tutto il display".

La foto dell'utente

Anche in questo caso, la situazione si è rivelata piuttosto complicata. L'utente si è recato presso un Apple Store, dove gli è stato spiegato che non erano disponibili modelli da 1 TB e 2 TB in nessuna colorazione. È stato quindi necessario ordinarne uno nuovo, senza però ricevere garanzie precise sui tempi di consegna.

Nei commenti, un altro utente gli ha chiesto se avesse notato qualcosa di strano in precedenza. L'autore del post ha risposto che il dispositivo funzionava perfettamente fino a quel momento. Altri gli hanno domandato se, per chiudere il telefono, avesse esercitato pressione sullo schermo. Anche in questo caso, la risposta è stata negativa: ha dichiarato di aver semplicemente aperto e chiuso il dispositivo come si farebbe con un libro.