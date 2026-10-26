Nintendo starebbe lavorando a una Switch 2 Lite più economica, grazie a una novità

La prima Nintendo Switch Lite, più economica e compatta rispetto alla versione "classica" che conosciamo, potrebbe tornare con Switch 2. I compromessi sono diversi, come sapete: si tratta infatti di una console portatile con Joy-Con integrati, che non possono essere staccati, e che non è utilizzabile in modalità docked. Tuttavia, potremmo aspettarci alcune novità sul fronte hardware. Precisiamo, ovviamente, che si tratta di informazioni non ufficiali, per cui restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo.
Le possibili caratteristiche
A far ipotizzare l'arrivo della nuova console è Nintendo Patents Watch, che ha individuato alcuni indizi legati al chip che potrebbe essere utilizzato. Si tratterebbe del processo produttivo Samsung 8LPU+ di seconda generazione, che dovrebbe essere presentato a dicembre in occasione dell'IEDM. Ricordiamo che Switch 2 monta un SoC NVIDIA, il Tegra T239, realizzato a 8 nm. Attenzione però a non fare confusione: NVIDIA si occupa del chip, mentre Samsung può occuparsi della sua produzione. Parlare di una nuova tecnologia Samsung, quindi, non significa che si passerà a un SoC diverso da quello NVIDIA. Stando alle informazioni riportate, e facendo un confronto diretto con la generazione precedente di Samsung, potremmo aspettarci qualche miglioramento in termini di prestazioni.
Nello specifico, si parla di un incremento delle prestazioni del 12%, di una diminuzione dell'area occupata dal chip dell'8% e di una riduzione dei consumi del 15%. I possibili vantaggi riguarderebbero soprattutto i costi, dal momento che la soluzione Samsung dovrebbe essere meno costosa. Di conseguenza, anche un'ipotetica Switch 2 Lite potrebbe avere un prezzo più accessibile rispetto alla console base, come del resto sarebbe prevedibile. Si tratta comunque di un aspetto da non sottovalutare, considerando i rincari legati alla crisi delle RAM.
Ricordiamo, quindi, che il riferimento a Samsung è strettamente legato al processo produttivo 8LPU+, quindi non all'adozione di un vero e proprio SoC.
Una console apprezzata
Ciò che è certo è che la console Nintendo Switch Lite rappresenta ancora un'ottima alternativa per chi desidera giocare ai propri titoli preferiti senza troppe pretese, puntando su una soluzione più accessibile dal punto di vista economico, ma comunque di qualità.
Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali, oppure nuove informazioni al riguardo. E voi sareste interessati a un prodotto simile?