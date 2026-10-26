Nintendo starebbe lavorando a una Switch 2 Lite più economica, grazie a una novità

La prima Nintendo Switch Lite , più economica e compatta rispetto alla versione "classica" che conosciamo, potrebbe tornare con Switch 2. I compromessi sono diversi, come sapete: si tratta infatti di una console portatile con Joy-Con integrati, che non possono essere staccati, e che non è utilizzabile in modalità docked. Tuttavia, potremmo aspettarci alcune novità sul fronte hardware . Precisiamo, ovviamente, che si tratta di informazioni non ufficiali, per cui restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo.

Le possibili caratteristiche

A far ipotizzare l'arrivo della nuova console è Nintendo Patents Watch, che ha individuato alcuni indizi legati al chip che potrebbe essere utilizzato. Si tratterebbe del processo produttivo Samsung 8LPU+ di seconda generazione, che dovrebbe essere presentato a dicembre in occasione dell'IEDM. Ricordiamo che Switch 2 monta un SoC NVIDIA, il Tegra T239, realizzato a 8 nm. Attenzione però a non fare confusione: NVIDIA si occupa del chip, mentre Samsung può occuparsi della sua produzione. Parlare di una nuova tecnologia Samsung, quindi, non significa che si passerà a un SoC diverso da quello NVIDIA. Stando alle informazioni riportate, e facendo un confronto diretto con la generazione precedente di Samsung, potremmo aspettarci qualche miglioramento in termini di prestazioni.

Nello specifico, si parla di un incremento delle prestazioni del 12%, di una diminuzione dell'area occupata dal chip dell'8% e di una riduzione dei consumi del 15%. I possibili vantaggi riguarderebbero soprattutto i costi, dal momento che la soluzione Samsung dovrebbe essere meno costosa. Di conseguenza, anche un'ipotetica Switch 2 Lite potrebbe avere un prezzo più accessibile rispetto alla console base, come del resto sarebbe prevedibile. Si tratta comunque di un aspetto da non sottovalutare, considerando i rincari legati alla crisi delle RAM.

Ricordiamo, quindi, che il riferimento a Samsung è strettamente legato al processo produttivo 8LPU+, quindi non all'adozione di un vero e proprio SoC.