Come aveva promesso qualche tempo fa, Tim Stamper, il co-fondatore di Rare, ha iniziato a mostrare qualcosa dal suo archivio storico: in questo caso si tratta di un video che svela il primo Conker 64 poi cancellato, consentendo di vedere una sorta di prototipo di quello che sarebbe poi diventato il particolare platform 3D per Nintendo 64.
Il titolo doveva essere Twelve Tales: Conker 64, e rappresentava una prima versione del progetto che sarebbe poi stato concluso in maniera decisamente differente, dopo discussioni interne e un allungamento dei lavori di qualche anno, nella forma del bizzarro Conker's Bad Fur Day, dal quale differisce soprattutto come tono generale.
In base a quanto possiamo vedere, il gioco mantiene lo stile grafico cartoonesco derivato anche dall'esperienza con Banjo-Kazooie, ma sembra mancare totalmente quel particolare tipo di humor caustico e "per adulti" che hanno reso Bad Fur Day un titolo adatto a un pubblico maturo.
Nel video, visibile qui sotto, Stamper estrae dal suo studio un fascicolo contenente documenti e informazioni su questo Twelve Tales: Conker 64, spiegando vari aspetti dello sviluppo e mostrando disegni preparatori legati soprattutto a personaggi e nemici presenti nel gioco.
La cosa più interessante da vedere è probabilmente la demo del titolo in questione, costruita per mostrarlo durante qualche evento e per il pitch presentato a Nintendo, ovviamente costruita per Nintendo 64.
All'interno di un'ampia cartuccia si trova questo platform 3D datato 1998 che non ha mai visto la luce, almeno in questa forma, essendosi trasformato in qualcosa di piuttosto diverso.
Sembra che Rare abbia iniziato a lavorato a Conker verso la fine degli anni 90, costruendo già per il 1998 la prima demo di Twelve Tales: Conker 64, quella che venne poi utilizzata per far conoscere il gioco anche alla stampa a dalla quale emersero le prime informazioni e impressioni.
Da Twelve Tales a Bad Fur's Day
Il gioco sarebbe dovuto uscire nell'autunno 1998 al termine di un ciclo di produzione di circa due anni, ma le cose si complicarono e allungarono notevolmente: alcune discussioni emersero infatti all'interno di Rare proprio sullo stile adottato per Conker.
Il rischio era dato da un'eccessiva somiglianza con il tono di Banjo-Kazooie, la troppa "carineria" del mondo di gioco e la voglia di dare un taglio più peculiare al tutto, che portarono a una rielaborazione totale del progetto.
Rare decise di adottare uno stile diverso, portando allo sconvolgente contrasto fra la grafica cartoonesca e il tono "adulto" e dissacrante di Conker's Bad Fur Day, la folle avventura di uno scoiattolo con problemi di alcolismo.
È facile capire l'impatto che il nuovo progetto ebbe all'epoca proprio guardando quello che doveva essere lo stile iniziale di Twelve Tales: Conker 64, portando anche ad alcuni contrasti con Nintendo stessa, che si ritrovò di fronte a un progetto completamente diverso da quello visto inizialmente e sotto alcuni aspetti "scandaloso" per la sua immagine dell'epoca.