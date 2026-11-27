Come aveva promesso qualche tempo fa, Tim Stamper, il co-fondatore di Rare, ha iniziato a mostrare qualcosa dal suo archivio storico: in questo caso si tratta di un video che svela il primo Conker 64 poi cancellato, consentendo di vedere una sorta di prototipo di quello che sarebbe poi diventato il particolare platform 3D per Nintendo 64.

Il titolo doveva essere Twelve Tales: Conker 64, e rappresentava una prima versione del progetto che sarebbe poi stato concluso in maniera decisamente differente, dopo discussioni interne e un allungamento dei lavori di qualche anno, nella forma del bizzarro Conker's Bad Fur Day, dal quale differisce soprattutto come tono generale.

In base a quanto possiamo vedere, il gioco mantiene lo stile grafico cartoonesco derivato anche dall'esperienza con Banjo-Kazooie, ma sembra mancare totalmente quel particolare tipo di humor caustico e "per adulti" che hanno reso Bad Fur Day un titolo adatto a un pubblico maturo.