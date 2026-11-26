Nonostante la precisazione, diversi utenti hanno continuato a chiedere se la nuova avventura incentrata su Ciri potesse quantomeno debuttare prima su PS5 rispetto alla concorrenza , configurando una finestra di esclusività temporale. Anche su questo punto Nowakowski ha sgomberato il campo da ogni dubbio:

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"Siamo entusiasti della nostra partnership con PlayStation! E giusto per essere chiari: The Witcher 4 e gli altri nostri prossimi titoli resteranno multipiattaforma ."

La reazione dei fan Nintendo per l'assenza di Switch 2

Proprio quest'ultima rassicurazione ha però finito per irritare una parte del pubblico Nintendo, dal momento che all'appello manca ancora qualsiasi conferma riguardante una versione per Switch 2. Annunciato originariamente nel 2024 per PS5, Xbox e PC, The Witcher 4 non è mai stato associato ufficialmente alla nuova console della casa di Kyoto, portando diversi appassionati a far notare nei commenti come, in questo caso, "Switch 2 stia chiaramente venendo lasciata indietro".

L'assenza odierna non esclude del tutto la possibilità di un porting in futuro. Considerando il forte supporto dimostrato in passato da CD Projekt Red verso l'hardware Nintendo - confermato anche più di recente proprio durante la finestra di lancio di Switch 2 - e il fatto che il quarto capitolo, mosso dall'Unreal Engine 5, non sia atteso prima del 2028, gli scenari potrebbero ancora cambiare da qui all'uscita del gioco.