All'indomani della conferma da parte di CD Projekt Red di aver siglato un accordo di marketing con Sony per The Witcher 4, lo studio polacco è dovuto intervenire pubblicamente per spegnere sul nascere le voci su una possibile esclusività. Sebbene i dettagli dell'intesa restino riservati, l'operazione dovrebbe ricalcare quanto visto con GTA 6, titolo promosso da PlayStation.
Uscita simultanea su PS5, Xbox Series X|S e PC
La notizia aveva tuttavia generato una certa confusione online sulla reale portata della partnership, spingendo il CEO Michał Nowakowski a intervenire sui social media per fare chiarezza:
"Siamo entusiasti della nostra partnership con PlayStation! E giusto per essere chiari: The Witcher 4 e gli altri nostri prossimi titoli resteranno multipiattaforma."
Nonostante la precisazione, diversi utenti hanno continuato a chiedere se la nuova avventura incentrata su Ciri potesse quantomeno debuttare prima su PS5 rispetto alla concorrenza, configurando una finestra di esclusività temporale. Anche su questo punto Nowakowski ha sgomberato il campo da ogni dubbio:
"Tutte le piattaforme riceveranno il gioco nello stesso momento: PS5, Xbox Series X|S e PC. Nessuno viene lasciato indietro."
La reazione dei fan Nintendo per l'assenza di Switch 2
Proprio quest'ultima rassicurazione ha però finito per irritare una parte del pubblico Nintendo, dal momento che all'appello manca ancora qualsiasi conferma riguardante una versione per Switch 2. Annunciato originariamente nel 2024 per PS5, Xbox e PC, The Witcher 4 non è mai stato associato ufficialmente alla nuova console della casa di Kyoto, portando diversi appassionati a far notare nei commenti come, in questo caso, "Switch 2 stia chiaramente venendo lasciata indietro".
L'assenza odierna non esclude del tutto la possibilità di un porting in futuro. Considerando il forte supporto dimostrato in passato da CD Projekt Red verso l'hardware Nintendo - confermato anche più di recente proprio durante la finestra di lancio di Switch 2 - e il fatto che il quarto capitolo, mosso dall'Unreal Engine 5, non sia atteso prima del 2028, gli scenari potrebbero ancora cambiare da qui all'uscita del gioco.