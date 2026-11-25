La novità principale dell'update è rappresentata dall'aggiunta di otto varianti dei tracciati già presenti nel gioco , che propongono percorsi alternativi, sezioni affrontate in modo diverso o gare in direzione inversa rispetto alle versioni originali. Queste piste possono essere selezionate nelle modalità Corsa sfida, Prove a Tempo, oltre che nelle gare online e wireless.

Nintendo ha pubblicato il ricco aggiornamento 1.9.0 di Mario Kart World per Nintendo Switch 2, introducendo 8 nuove varianti dei circuiti esistenti, due rally aggiuntivi per la modalità Sopravvivenza, la funzione Replay e vari miglioramenti al gameplay.

Le altre novità introdotte con l'aggiornamento

L'aggiornamento amplia inoltre la modalità Sopravvivenza con due nuovi percorsi. Si tratta di Feather Rally, che collega Circuito Mario Bros. e Cinema Spettrale, e Lucky Cat Rally, che porta i giocatori da Rovine del Blocco ? a Cieli Stracciatella . I nuovi rally diventano disponibili dopo aver completato almeno un percorso di Knockout Tour.

Tra le novità più interessanti figura anche l'introduzione della funzione Replay nel menu principale. Da ora in poi il gioco salverà automaticamente le registrazioni delle gare e delle battaglie più recenti, consentendo ai giocatori di riguardarle in qualsiasi momento. Una volta raggiunto il limite di salvataggi disponibili, i replay più vecchi verranno eliminati automaticamente.

Nintendo ha inoltre modificato alcuni tracciati per migliorare la navigazione di specifiche sezioni, ritoccato il comportamento della modalità spettatore e corretto numerosi bug relativi a collisioni, scorciatoie, oggetti e fotocamera. Le note ufficiali segnalano infine che ulteriori percorsi per Knockout Tour verranno aggiunti tramite futuri aggiornamenti.

L'update include anche varie modifiche minori e miglioramenti alla qualità dell'esperienza. Tra questi troviamo coriandoli durante le schermate dei risultati di Gran Premio e Knockout Tour, la possibilità di affrontare le missioni dei P Switch anche durante le partite online, wireless e LAN, nuove informazioni per gli spettatori durante gare e battaglie e alcuni aggiustamenti al bilanciamento degli oggetti ottenibili dalle scatole oggetto. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alle note presenti sul sito ufficiale.