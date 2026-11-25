Capcom ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva di Exoprimal, lo sparatutto multigiocatore in terza persona a tema dinosauri pubblicato nel 2023. Nonostante le premesse iniziali promettenti, il titolo non è riuscito a conquistare stabilmente il pubblico e la critica, e presto diventerà del tutto ingiocabile.

Secondo il piano comunicato dal publisher giapponese, il gioco verrà rimosso da tutti gli store digitali a partire dal 30 marzo 2027. Gli utenti potranno comunque continuare a giocare fino al 29 settembre 2027, data in cui i server verranno spenti per sempre e Exoprimal cesserà di esistere.