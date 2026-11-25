Capcom ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva di Exoprimal, lo sparatutto multigiocatore in terza persona a tema dinosauri pubblicato nel 2023. Nonostante le premesse iniziali promettenti, il titolo non è riuscito a conquistare stabilmente il pubblico e la critica, e presto diventerà del tutto ingiocabile.
Secondo il piano comunicato dal publisher giapponese, il gioco verrà rimosso da tutti gli store digitali a partire dal 30 marzo 2027. Gli utenti potranno comunque continuare a giocare fino al 29 settembre 2027, data in cui i server verranno spenti per sempre e Exoprimal cesserà di esistere.
Il calendario completo verso la chiusura dei server
Capcom ha scandito con precisione le tappe che porteranno alla dismissione totale del servizio, a partire dalla rimozione dei pass stagionali già avvenuta nelle scorse ore.
Ecco le date:
- Martedì 24 novembre 2026 - Rimozione dei Survival Pass Premium: non sono più acquistabili negli store i seguenti contenuti:
- Exoprimal Survival Pass Season 1: Premium Tier
- Exoprimal Survival Pass Season 2: Premium Tier
- Exoprimal Survival Pass Season 3: Premium Tier
- Exoprimal Survival Pass Season 4: Premium Tier
- Martedì 30 marzo 2027 - Delisting completo: il gioco base, tutti i DLC e qualsiasi altro prodotto collegato verranno ritirati definitivamente dai negozi digitali.
- Mercoledì 29 settembre 2027 - Fine del servizio: spegnimento definitivo dei server e conclusione del ciclo vitale del titolo.
In una nota ufficiale rivolta alla community, la compagnia ha voluto ringraziare i giocatori per la fedeltà dimostrata dal lancio fino ad oggi:
"Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per l'affetto e il supporto che ci avete dimostrato nel corso degli anni, e ci scusiamo sinceramente per la gravità di questo annuncio."
Il gioco non riceveva novità stagionali già dall'estate 2024, quindi non stupisce che Exoprimal venga ora messo completamente offline.