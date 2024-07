Exoprimal non avrà più nuovi contenuti stagionali: Capcom annuncia la conclusione delle nuove aggiunte

Di fatto, d'ora in poi Exoprimal vedrà solo il ritorno di contenuti già usciti in precedenza, con una riproposizione ciclica, a base mensile, delle stagioni uscite finora.

A un anno dal lancio, Exoprimal conclude il suo percorso di espansione

Exoprimal è stato lanciato a luglio del 2023, ovvero un anno fa, e nel giro di questi 12 mesi ha dunque esaurito il suo ciclo di nuovi contenuti. Non è chiaro se questi fossero i programmi di Capcom fin dall'inizio o se la decisione sia sopraggiunta a causa dell'andamento poco soddisfacente del titolo in questione.



Fatto sta che per un titolo live service come questo la conclusione di contenuti effettivamente nuovi rappresenta una sorta di mantenimento in vita "artificiale" per il titolo in questione, sebbene non si tratti ovviamente della sua fine vera e propria.

I giocatori potranno comunque continuare a giocare a Exoprimal e il supporto tecnico continuerà oltre all'alternarsi delle stagioni già proposte in precedenza, solo che non ci saranno più contenuti nuovi e inediti, salvo eventuali ripensamenti da parte di Capcom.

Il Title Update 4, nel frattempo, ha portato diverse novità, tra i quali anche il crossover con Mega Man e nuove modalità.