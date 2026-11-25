Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday, in uscita il 16 dicembre in tutte le sale italiane, ha riacceso l'interesse in quello che potrebbe essere, e sicuramente sarà, un successo al botteghino. I film dei Vendicatori tirano sempre, Spider-Man: Brand New Day è stato incredibilmente proficuo e nella nuova pellicola tornano alcuni pezzi da novanta come Chris Evans e Robert Downey Jr. Sembra, insomma, che il Marvel Cinematic Universe abbia superato la crisi profonda attraversata negli anni dopo Avengers: Endgame, ma se il nuovo "crossover" cinematografico abbia sostanza lo scopriremo solo tra qualche settimana. Il problema, infatti, è che la pellicola rischia di essere estremamente affollata: in questo film convergono le sottotrame imbastite negli ultimi sette anni, nonché i personaggi di due universi cinematografici. Non abbiamo solo gli Avengers vecchi e nuovi, i Fantastici Quattro del recente reboot e il nuovo antagonista Doom, ma anche gli amatissimi X-Men dei film FOX, più qualche altra potenziale sorpresa. Cerchiamo allora di capire quali film bisogna guardare o riguardare e quali sono i momenti chiave da ripassare prima di entrare in sala.

Gli X-Men Se volete fare le cose per bene, dovreste cominciare questo ripasso dai film degli X-Men. Il primo film, X-Men di Bryan Singer, getta le basi: presenta alcuni personaggi fondamentali che appaiono anche in Doomsday - come Ciclope, Xavier e Magneto - e spiega chi sono i mutanti e come funzionano i loro poteri. X-2 è trascurabile, ma è un gran bel film e aiuta a contestualizzare meglio alcuni personaggi, come Wolverine, ma dopodiché potete saltare tranquillamente X-Men: Conflitto finale e passare direttamente a X-Men: Giorni di un futuro passato, che "riavvolge" la linea temporale, un concetto intorno al quale ruota praticamente tutto Avengers: Doomsday. Ciclope (James Marsden) in una scena di Avengers: Doomsday Se avete voglia di strafare, potreste recuperare X-Men: L'inizio, giusto per capire come si sono conosciuti Xavier e Magneto (dato che Doomsday sarà l'ultima volta in cui vedremo Patrick Stewart e Ian McKellen insieme in questi ruoli, dopo la morte di Stewart), ma lasciate tranquillamente perdere X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix. Tecnicamente potreste saltare a piè pari anche i film incentrati su Wolverine e Deadpool - anche se Logan è una grandissima pellicola - ma dovete assolutamente guardare, ehm, Deadpool & Wolverine, perché si parla di sacra linea temporale, ancore esistenziali e altri concetti importanti nel Marvel Cinematic Universe.

Cosa vedere degli X-Men Ricapitolando: X-Men: L'inizio

X-Men

X-2

X-Men: Giorni di un futuro passato

Deadpool & Wolverine

Gli Avengers Partiamo dal presupposto che Avengers: Doomsday è letteralmente il sequel diretto di Avengers: Endgame, dunque questo sarebbe il vostro punto di partenza, ma per capire Endgame dovreste riguardare anche Avengers: Infinity War dato che sono praticamente un film diviso in due parti. Endgame, tuttavia, è il fulcro di questa storia, perché tutto quello che succede in quella pellicola - i viaggi nel tempo per invertire il Blip, lo scontro con Thanos in cui muore Iron Man, il ritorno di Steve Rogers al fianco di Peggy Carter nel passato - getta praticamente le fondamenta su cui sorge Doomsday. Guardate la versione Extra su Disney Plus, perché le scene dopo i titoli di coda - in particolare quella con Bruce Banner e quella nella TVA - sono collegate a Doomsday. Dopodiché, non sono proprio essenziali ma potrebbe aiutare un ripasso della miniserie Falcon and the Winter Soldier e del film Captain America: Brave New World, poiché servono a qualificare il nuovo ruolo di Sam Wilson come Captain America. Sembra che in Doomsday questo ruolo sia più importante di una semplice gag, ed è anche il motivo per cui Steve non indossa più il costume né porta lo scudo. Brave New World è un film mediocre, ma introduce nel MCU Joaquin Torres, interpretato da Danny Ramirez, il nuovo Falcon. Subito dopo, dovreste guardare Thunderbolts* per scoprire quali (anti)eroi compongono la nuova squadra ufficiale degli Avengers, che sarà di primaria importanza in Doomsday: a tal proposito, se non vi ricordate più chi sia Yelena Belhova, potreste recuperare Black Widow e la miniserie Hawkeye. Quest'ultima, in particolare, introduce nel MCU il personaggio di Kate Bishop, di cui è stata confermata la presenza in Doomsday.

Cosa vedere degli Avengers Ricapitolando: Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame Extra

Falcon and the Winder Soldier

Captain America: Brave New World

Black Widow

Hawkeye

Thunderbolts*

Altri eroi vicini agli Avengers Le cose ora si fanno un tantino più confuse, ma cerchiamo di fare chiarezza in ordine rigorosamente sparso. Prima di tutto, pensiamo alle avventure in solitario di alcuni Avengers. La più importante è sicuramente Doctor Strange nel Multiverso della follia, poiché spiega il concetto di Incursione: si verifica quando due o più universi, destabilizzati dalla manipolazione volontaria o involontaria del continuum spaziotemporale, entrano in collisione, distruggendosi gli uni con gli altri. La scena dopo i titoli di coda, in cui appare per la prima volta il personaggio di Clea interpretato da Charlize Theron, potrebbe essere importantissima per Avengers: Doomsday. In questa scena di Doomsday si incontrano i protagonisti di Black Panther, Fantastici 4 e Thunderbolts* Inutile dire che per capire Doctor Strange nel Multiverso della follia dovreste prima guardarvi la bellissima miniserie WandaVision su Disney Plus: prosegue la storia di Wanda e Visione cominciata in Age of Ultron e poi culminata tragicamente in Infinity War, stabilendo i nuovi poteri di Wanda come Scarlet Witch e il suo ruolo da antagonista nel film del Dottor Strange. A questo punto, già che ci siete, potreste e dovreste completare la trilogia televisiva con Agatha All Along e la recente VisionQuest: quest'ultima, soprattutto, potrebbe proseguire proprio in Doomsday oppure in Avengers: Secret Wars, che dovrebbe uscire nel 2027. In questo senso, è importante anche The Marvels: l'avventura spaziale che ha per protagonista Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau potrebbe essere più legata a Doomsday del previsto, dato che la scena dopo i titoli di coda vede Monica svegliarsi nell'universo degli X-Men. Ant-Man & the Wasp: Quantumania è invece un'incognita, ma vi consigliamo lo stesso di recuperarlo prima di Doomsday perché sappiamo che nel film ci sarà anche Cassie Lang, la figlia di Scott, e perché in realtà questa pellicola avrebbe dovuto introdurre nel Marvel Cinematic Universe un nuovo boss finale, cioè Kang il Conquistatore, che però è stato sostituito da Doom. Thor sembra molto più serio e solenne nel nuovo trailer di Avengers: Doomsday Infine abbiamo altri tre film da ripassare, ma uno potrebbe non gustarvi, e cioè Thor: Love & Thunder. Il film di Taika Waititi è... discutibile, per così dire, ma prosegue la storia del Dio del Tuono e introduce nel MCU il personaggio di Love, la bambina creata da Eternità che Thor adotta alla fine del film e che apparirà anche in Doomsday. L'altro film è decisamente migliore, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: una bella avventura piena d'azione che introduce nel MCU un nuovo Avenger che ritroviamo nella squadra di Cap in Doomsday. Infine, Black Panther: Wakanda Forever è importantissimo per due motivi: primo, Shuri diventa ufficialmente Pantera Nera e affida il trono del Wakanda a M'Baku, e loro saranno entrambi in primo piano in Doomsday; secondo, introduce Namor e Riri Williams nel Marvel Cinematic Universe, e sappiamo che almeno il sovrano di Talokan avrà un ruolo importante in Doomsday. Potreste voler ripassare anche Iron Heart, già che ci siete, ma non dovrebbe essere indispensabile.

Altri show Marvel da recuperare Ricapitolando: Doctor Strange nel Multiverso della follia

WandaVision - Agatha All Along - VisionQuest

The Marvels

Ant-Man & the Wasp: Quantumania

Thor: Love and Thunder

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Black Panther: Wakanda Forever

Gli ospiti d'eccezione Un film che dovete assolutamente guardare prima di Avengers: Doomsday è ovviamente Fantastici 4: Gli inizi. A questo punto dovrebbe essere chiaro che il Quartetto sarà un elemento chiave nella storia di Doomsday, dato che questi eroi sono comparsi in ogni trailer e la scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts* li vedeva entrare nel nostro universo. I Fantastici Quattro, infatti, appartengono a un'altra dimensione e il loro rapporto con Doom, meglio noto come Dottor Destino in Italia, sembra essere cruciale nella storia del film. Non sembra che la sua rivalità con Reed Richards sia cruciale come nei fumetti, ma sembra proprio che questi personaggi abbiano dei trascorsi, senza contare che il piccolo Franklin potrebbe essere importantissimo nei prossimi due film degli Avengers. Avengers vecchi e nuovi tutti insieme contro Doom Veniamo poi a Spider-Man. Non è previsto che il Tessiragnatele di Tom Holland appaia in Doomsday, tuttavia nei suoi ultimi film sono successe un paio di cose importanti. In Spider-Man: No Way Home, l'incantesimo di Strange che Peter destabilizza per sbaglio attira nell'universo del Marvel Cinematic Universe (Terra-616) gli altri due Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma anche i loro nemici: Goblin, Doc Ock, Uomo Sabbia, Lizard e Electro. Un pasticcio che contribuisce a danneggiare il Multiverso e che Peter e Strange risolvono facendo scordare a tutti l'identità di Spider-Man. In Spider-Man: Brand New Day, invece, Peter incontra Jean Grey, o meglio, una variante della famosissima X-Man, e noi sappiamo già che Sadie Sink, che la interpreta, tornerà in Avengers: Secret Wars e poi nel reboot degli X-Men. Inoltre, Brand New Day coinvolge anche Hulk nella storia e la scena dopo i titoli di coda di Avengers: Endgame Extra è proprio successiva a ciò che accade nel film di Spider-Man. Robert Downey Jr. torna nel MCU nei panni di Doom Già che siamo in tema di varianti, c'è un'ultima serie TV che dovreste sicuramente ripassare: Loki. E sì, entrambe le stagioni. Per fortuna è una bellissima serie, ma soprattutto è super importante per capire Avengers: Doomsday dato che spiega un sacco di concetti legati al Multiverso, introducendo anche la Time Variance Authority apparsa anche in Deadpool & Wolverine e nella scena dopo i titoli di coda di Avengers: Endgame Extra. Secondo alcune indiscrezioni, rivedremo la TVA in Doomsday, e sappiamo già che nel film ci sarà Loki e che avrà un ruolo centrale, anche se finora nei trailer si è visto poco. Per questo motivo è importante capire che fine abbia fatto dopo aver incontrato Steve Rogers nel nuovo finale di Endgame Extra. Qui il cerchio del nostro ripasso si chiude: ci vediamo in sala!