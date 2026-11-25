Un collezionista è appena diventato il fortunato proprietario della celebre Batmobile guidata da Michael Keaton in Batman - Il ritorno, uno dei tre esemplari realizzati appositamente per il sequel diretto da Tim Burton nel 1992 sulla base del progetto originale del 1989. Il veicolo messo all'asta da Julien's Auctions è la cosiddetta "action hero car", un autentico pezzo unico della storia del cinema aggiudicato alla cifra sbalorditiva di 4,39 milioni di dollari. Pur trattandosi di una somma impressionante, il risultato ha rappresentato in parte una piccola delusione rispetto alle aspettative della vigilia, che collocavano le stime tra i 5 e i 7 milioni di dollari.

L'esemplare protagonista delle scene d'azione sul set Quella appena venduta è stata la prima vettura consegnata sul set per la produzione di Batman - Il ritorno. Come sottolineato dalla stessa casa d'aste, diverse prove documentali confermano che si tratta proprio dell'auto apparsa sullo schermo nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida del film, molte delle quali con lo stesso Keaton al volante. Sebbene la vettura originale del primo film del 1989 avrebbe con ogni probabilità spuntato una quotazione ancora superiore rispetto a un modello costruito per il seguito, i 4,39 milioni di dollari raggiunti restano una cifra tutt'altro che trascurabile e collocano questa Batmobile tra gli oggetti di scena cinematografici più costosi mai battuti all'asta. L'auto era il pezzo forte di una vendita più ampia dedicata all'universo dell'Uomo Pipistrello, che comprendeva anche il cappuccio e la corazza pettorale indossati da Keaton, parte del costume di Batgirl di Alicia Silverstone da Batman & Robin e diversi cimeli provenienti dai più recenti Batman v Superman e Justice League.