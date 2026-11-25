Un collezionista è appena diventato il fortunato proprietario della celebre Batmobile guidata da Michael Keaton in Batman - Il ritorno, uno dei tre esemplari realizzati appositamente per il sequel diretto da Tim Burton nel 1992 sulla base del progetto originale del 1989.
Il veicolo messo all'asta da Julien's Auctions è la cosiddetta "action hero car", un autentico pezzo unico della storia del cinema aggiudicato alla cifra sbalorditiva di 4,39 milioni di dollari. Pur trattandosi di una somma impressionante, il risultato ha rappresentato in parte una piccola delusione rispetto alle aspettative della vigilia, che collocavano le stime tra i 5 e i 7 milioni di dollari.
L'esemplare protagonista delle scene d'azione sul set
Quella appena venduta è stata la prima vettura consegnata sul set per la produzione di Batman - Il ritorno. Come sottolineato dalla stessa casa d'aste, diverse prove documentali confermano che si tratta proprio dell'auto apparsa sullo schermo nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida del film, molte delle quali con lo stesso Keaton al volante.
Sebbene la vettura originale del primo film del 1989 avrebbe con ogni probabilità spuntato una quotazione ancora superiore rispetto a un modello costruito per il seguito, i 4,39 milioni di dollari raggiunti restano una cifra tutt'altro che trascurabile e collocano questa Batmobile tra gli oggetti di scena cinematografici più costosi mai battuti all'asta.
L'auto era il pezzo forte di una vendita più ampia dedicata all'universo dell'Uomo Pipistrello, che comprendeva anche il cappuccio e la corazza pettorale indossati da Keaton, parte del costume di Batgirl di Alicia Silverstone da Batman & Robin e diversi cimeli provenienti dai più recenti Batman v Superman e Justice League.
Un'icona senza tempo del cinema davanti all'Aston Martin di James Bond
A distanza di oltre trent'anni, il fascino della vettura disegnata per i film di Tim Burton resta intatto. Già nel 2004, un sondaggio condotto da UCI Cinemas aveva incoronato la Batmobile di Michael Keaton come la migliore auto della storia del cinema, davanti persino all'Aston Martin di James Bond e alle celebri Mini di The Italian Job.
Nonostante tra gli appassionati non manchino sostenitori di altre incarnazioni, con la storica vettura degli anni '60 di Adam West che ottiene spesso menzioni d'onore e il Tumbler di Christian Bale in testa ad alcune classifiche, esiste un consenso pressoché unanime nel considerare il modello del 1989 e il suo gemello del 1992 come le versioni definitive del bolide di Gotham.
È proprio per questo motivo che, tra linee di giocattoli, set LEGO, illustrazioni e riproduzioni di ogni genere, questa Batmobile è stata replicata nel corso degli anni più di qualsiasi altra variante apparsa nei numerosi progetti dedicati a Batman negli ultimi 60 anni.