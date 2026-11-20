La polizia di Shanghai ha arrestato 13 persone nell'ambito di un'operazione contro la contraffazione di statuette da collezione. Lo riportano i media cinesi, come segnalato da Game*Spark . Il caso riguarda un giro d'affari superiore ai 2 milioni di yuan, circa 300.000 euro, e ha portato alla chiusura di due negozi e al sequestro di un gran numero di statuette e model kit falsi.

Tifa li ha fregati

L'indagine è iniziata a maggio, quando alcuni consumatori hanno cominciato a presentare denunce dopo aver acquistato online una statuetta di Tifa Lockhart, personaggio di Final Fantasy VII. Gli acquirenti hanno segnalato che il prodotto era realizzato con materiali diversi da quelli dei modelli ufficiali. Dopo un confronto con i titolari dei diritti, gli agenti hanno stabilito che il negozio non era autorizzato a venderla.

Tifa falsa e Tifa vera

Secondo le verifiche, l'aspetto della statuetta e degli altri articoli in vendita era sostanzialmente identico a quello dei prodotti ufficiali, e questo configura una violazione dei diritti d'autore. La Tifa contraffatta, ad esempio, era proposta in più versioni, alcune delle quali più costose dell'originale perché includevano diverse opzioni di personalizzazione.

La polizia ha spiegato come funzionava questa strategia: i produttori ufficiali sono vincolati da questioni relative ai diritti d'autore e dai costi di produzione, e per questo offrono di rado molti volti intercambiabili o accessori speciali per le loro statuette. I falsari, non avendo gli stessi limiti, sfruttano questo vuoto per attirare i clienti offrendogli molti componenti aggiuntivi.

Quando il caso è emerso, il giro d'affari complessivo del gruppo aveva superato i 2 milioni di yuan. Le 13 persone coinvolte sono ora indagate con l'accusa di vendita di riproduzioni contraffatte. Chissà se il processo sarà concluso quando Tifa tornerà sui nostri schermi in Final Fantasy VII Revelation, in uscita l'8 aprile 2027 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.