La città di Yokohama sta ospitando due visitatori davvero speciali in occasione delle festività natalizie. Nell'ambito di una collaborazione ufficiale dedicata a Final Fantasy e Dragon Quest, Chocobo e Slime - le storiche mascotte dei due celebri franchise videoludici - hanno infatti preso casa nel quartiere portuale di Minato Mirai.

L'iniziativa prevedeva già diverse installazioni a tema, tra cui alcuni enormi gonfiabili raffiguranti proprio Slime e Chocobo, ma le due star stanno ora diventando letteralmente ancora più grandi. Quando si accoglie un ospite di riguardo è buona norma riservargli il posto migliore della casa, e Minato Mirai applica la stessa regola ai personaggi in visita concedendo loro uno spazio d'onore sulla Cosmo Clock 21, l'imponente ruota panoramica del quartiere dal diametro di ben 100 metri. Un privilegio già toccato in passato a icone del calibro di Hello Kitty, Pikachu e l'Unità Evangelion-01, e che ora coinvolge anche i due volti simbolo di casa Square Enix.