La città di Yokohama sta ospitando due visitatori davvero speciali in occasione delle festività natalizie. Nell'ambito di una collaborazione ufficiale dedicata a Final Fantasy e Dragon Quest, Chocobo e Slime - le storiche mascotte dei due celebri franchise videoludici - hanno infatti preso casa nel quartiere portuale di Minato Mirai.
L'iniziativa prevedeva già diverse installazioni a tema, tra cui alcuni enormi gonfiabili raffiguranti proprio Slime e Chocobo, ma le due star stanno ora diventando letteralmente ancora più grandi. Quando si accoglie un ospite di riguardo è buona norma riservargli il posto migliore della casa, e Minato Mirai applica la stessa regola ai personaggi in visita concedendo loro uno spazio d'onore sulla Cosmo Clock 21, l'imponente ruota panoramica del quartiere dal diametro di ben 100 metri. Un privilegio già toccato in passato a icone del calibro di Hello Kitty, Pikachu e l'Unità Evangelion-01, e che ora coinvolge anche i due volti simbolo di casa Square Enix.
Date, orari e come funziona lo spettacolo luminoso
Dal 21 al 29 novembre, Chocobo e Slime faranno la loro comparsa direttamente tra i raggi illuminati della ruota panoramica, le cui estremità si accendono in sequenza al ritmo di una al secondo, dettaglio da cui deriva proprio il nome "Cosmo Clock".
Il quartiere di Minato Mirai è già celebre per i suoi suggestivi scorci notturni, ma la presenza delle due mascotte attirerà con ogni probabilità ancora più appassionati. Per permettere a fan e curiosi di organizzare al meglio la propria visita, le animazioni dedicate a Slime e Chocobo andranno in scena secondo un calendario fisso ogni sera tra le 18:30 e le 20:45, con apparizioni programmate allo scoccare di ogni ora e ai minuti 15, 30 e 45.
Dove ammirare l'installazione a Minato Mirai
La ruota panoramica sorge all'interno del parco divertimenti Cosmo World, a pochi passi dai centri commerciali Landmark Plaza e Mark Is, anch'essi addobbati con decorazioni natalizie ispirate a Final Fantasy e Dragon Quest.
Date le dimensioni colossali della struttura, non è strettamente necessario entrare nel parco per godersi lo spettacolo luminoso. Chi desiderasse comunque osservarlo da distanza ravvicinata potrà farlo senza alcun sovrapprezzo: l'ingresso al Cosmo World è infatti completamente gratuito, poiché i visitatori pagano esclusivamente i biglietti per le singole attrazioni.