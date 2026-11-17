La questione si è peraltro alimentata con il recente annuncio di Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and The Chosen Isle , nuovo videogioco per piattaforme mobile che è stato presentato proprio nei giorni scorsi e che non è stato accolto con grandi favori in Giappone.

C'è in effetti una certa discussione in corso sul senso di continuare a sfruttare lo stesso stile grafico per l'antica serie Square Enix, nonostante l'autore originale dei disegni e responsabile della direzione artistica, Akira Toriyama, sia scomparso ormai da due anni e mezzo .

Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Trigger , ha recentemente espresso un'opinione piuttosto forte sulla situazione di Dragon Quest , sostenendo che la serie dovrebbe concludersi e smettere di portare avanti un'imitazione dello stile di Akira Toriyama .

Una questione dibattuta

Al di là delle solite critiche che possono scaturire dalla presentazione di un spin-off mobile di una serie storica per console, l'annuncio ha scatenato una discussione di più ampio respiro sul senso di portare avanti lo stile grafico di Akira Toriyama come elemento caratterizzante della serie, nonostante la morte dell'autore.

In questo dibattito è entrato anche Mitsuda, che con Toriyama ha collaborato direttamente ai tempi di Chrono Trigger, visto che si tratta del compositore del celebre RPG nipponico di Square Enix il quale aveva proprio il character design curato da Toriyama.

Il giudizio di Mitsuda è stato ovviamente cortese nei toni ma anche decisamente netto, e secondo il compositore la soluzione migliore sarebbe concludere la serie Dragon Quest e lanciarne una nuova da parte di Yuji Horii.

"Lo stile grafico che riprende quello di Toriyama-san in Dragon Quest è diventato un argomento molto discusso", ha riferito Mitsuda nel suo intervento, in un post sul suo blog. "Tuttavia io penso che per l'illustratore impegnato, per i fan di Akira Toriyama e per lo stesso Akira Toriyama, ormai scomparso, non credo che questa sia una buona direzione per tutte le persone coinvolte", ha scritto Mitsuda.

"A mio parere personale, dato che non è più possibile creare nulla di nuovo per quanto ci si sforzi, forse sarebbe il momento di chiudere la serie Dragon Quest e lasciare che Yuji Horii crei un nuovo gioco di ruolo. (Dopotutto, ci sono già molti remake in circolazione)". Ovviamente c'è da considerare che la traduzione possa non essere del tutto fedele a quanto riferito in origine da Mitsuda, ma il senso del discorso è piuttosto netto, e secondo il compositore sarebbe il caso di smettere di portare avanti l'imitazione dello stile di Toriyama e possibilmente concludere completamente la serie Dragon Quest, la cui natura è così strettamente connaturata alla caratterizzazione dell'autore di Dragon Ball.