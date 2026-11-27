Oltre a menzionare l'attesa per Kingdom Hearts 4 e Final Fantasy 7 Revelation tra le cause di questo trend, secondo l'editore ci sono anche i riflessi positivi delle decisioni prese negli ultimi anni a trainare l'economica.

Come abbiamo visto, i dati finanziari di Square Enix sono stati positivi nell'ultimo trimestre, con un incremento nelle vendite e negli introiti operativi , arrivati rispettivamente a 35,6 miliardi di yen e 13 miliardi di yen, segnando un andamento decisamente positivo rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Square Enix sembra sempre più convinta che il suo futuro sia decisamente multipiattaforma, considerando che la compagnia cita, fra i fattori trainanti dei suoi ottimi risultati finanziari rilevati di recente, anche l'abbandono delle esclusive e il supporto di nuove piattaforme, come Nintendo Switch 2 .

Un cavallo di battaglia del CEO

In particolare, è un vero e proprio cavallo di battaglia di Takashi Kiryu, il CEO della compagnia, a tornare ancora una volta sotto i riflettori: l'apertura a una maggiore quantità di piattaforme e l'abbandono delle esclusive, diventata una sorta di politica interna per Square Enix.

Nel comunicato dell'amministratore del publisher si parla in particolare di Nintendo Switch 2, che avrebbe contribuito in maniera sostanziale a trainare l'economia dell'azienda.

"Anche iniziative quali il supporto a nuove piattaforme hardware, tra cui Nintendo Switch 2, e il potenziamento delle vendite dei titoli del catalogo hanno contribuito ai nostri risultati", ha spiegato Kiryu.

"Nella seconda metà dell'anno, oltre a Final Fantasy Resonance, lanciato il 22 ottobre, prevediamo di pubblicare Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito a dicembre e Romancing SaGa 3: Destinies United a febbraio 2027. Si tratta in tutti i casi di nuovi titoli, compresi i remake".

Nuovi giochi e distribuiti su più piattaforme sono dunque gli elementi chiave per Square Enix, che in effetti sta ricevendo ottimi riscontri per le sue produzioni più recenti.

Tra queste è emersa con particolare forza proprio Final Fantasy Resonance, il cui successo ha peraltro sorpreso la stessa Square Enix, stupita di tale accoglienza per un RPG a turni.