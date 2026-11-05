Square Enix guarda al futuro: "Saremo più propensi a investire in nuovi titoli"

Nuovi adattamenti per Final Fantasy?

Yoshinori Kitase, producer della trilogia remake di Final Fantasy, ha parlato dei possibili sviluppi futuri in un'intervista a IGN. In particolare, ha espresso interesse verso la possibilità di vedere in futuro nuovi adattamenti televisivi ispirati all'universo della saga.

"Considerando che abbiamo creato questo gioco, il remake di Final Fantasy VII, che ha esplorato il mondo di Final Fantasy VII in modo molto più approfondito rispetto alla versione originale, penso che sarebbe bello vedere in futuro giochi o serie TV ispirati alla storia di Final Fantasy. E non vedo perché questa possibilità non debba realizzarsi in futuro", ha dichiarato.

The Spirits Within è un lungometraggio in CGI basato su una storia originale

Ricordiamo che la saga ha già avuto alcune trasposizioni, tra anime, film d'animazione e live-action, come The Spirits Within (lungometraggio in CGI basato su una storia originale), Legend of the Crystals, Advent Children e altre ancora. Inoltre, ad oggi sono diversi gli sviluppatori che propongono i propri franchise, come nel caso del film Resident Evil di Zach Cregger e la serie cinematografica dedicata a Sonic.