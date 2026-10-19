Resident Evil ha conquistato anche lo stesso Zach Cregger, che ora pensa a dei seguiti

La questione assume una certa consistenza soprattutto visti i grandi risultati al botteghino: Resident Evil si è rivelato un grande successo sul fronte della critica ma anche del pubblico, considerando che pare abbia totalizzato incassi stratosferici e starebbe per diventare il film di maggior successo dello stesso Cregger , superando anche Weapons.

Nonostante avesse praticamente escluso l'idea fino a un po' di tempo fa, sembra che il regista Zach Cregger stia rivalutando la questione e ora pensi a possibili seguiti di Resident Evil , il suo film horror che ha conquistato critica e pubblico.

Un cambio di idea

In effetti, Cregger aveva riferito fino a qualche tempo fa che la sua esperienza con Resident Evil si sarebbe conclusa con questo singolo film, che doveva rappresentare un unicum da parte sua non solo per quanto riguarda la serie Capcom ma anche l'ultima pellicola legata a un grande franchise, nelle sue intenzioni iniziali.

In una recente intervista a Polygon, tuttavia, il regista sembra aver iniziato a rivalutare la sua posizione e a pensare a possibili seguiti del film.

"Non era quello che avevo in mente mentre giravo il film", ha detto Cregger, "Pensavo che sarebbe stato un progetto unico. Ma, ora che è finito, non riesco a trattenermi. È proprio così che funziona la mia mente. Ho già altre idee su cosa potrebbe succedere", ha spiegato.

Insomma, in qualche modo l'universo di Resident Evil sembra aver conquistato anche un esperto di horror come Cregger, il quale sta già pensando a possibili sviluppi della serie cinematografica, che tuttavia potrebbero arrivare un po' più avanti nel tempo, visto che al momento è già impegnato su altro.

"Il mio prossimo film è già più o meno pronto, e non sarà un film di Resident Evil. Realizzerò qualcos'altro. D'altra parte, però, chi lo sa? Chi può dirlo? Potrebbe succedere di tutto", ha riferito in maniera sibillina nell'intervista, facendo pensare a una possibile apertura su nuovi Resident Evil.