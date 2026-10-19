A che punto è il film di Star Wars di Taika Waititi? Il regista dà un aggiornamento

A distanza di anni dal primo annuncio e dopo un percorso produttivo costellato di rinvii e prolungati silenzi, il film ambientato nella galassia lontana lontana di Star Wars affidato a Taika Waititi si ferma formalmente. A confermare lo stallo è stato lo stesso autore neozelandese - già premio Oscar per Jojo Rabbit e regista di Thor: Ragnarok -, intervenuto ai microfoni della testata specializzata Inverse durante il tour promozionale per la sua nuova pellicola, Klara and the Sun. Interpellato in maniera diretta sullo stato di avanzamento del lungometraggio e sulla collaborazione con lo sceneggiatore Tony McNamara, il cineasta ha risposto senza mezzi termini, spegnendo gli entusiasmi sul futuro a breve termine dell'opera.

Stop ai lavori con Tony McNamara Waititi ha spiegato con estrema trasparenza come le priorità professionali del duo creativo abbiano preso una direzione completamente diversa. Taika Waititi "Mi dispiace darvi questa notizia, ma in realtà lo metteremo in pausa e lavoreremo a un progetto differente insieme. Ecco la vostra risposta. Non saprei nemmeno come addolcire la pillola o renderla vaga: è davvero sotto ghiaccio. Ho circa altri quattro film che sto cercando di realizzare." La dichiarazione mette un punto netto alle voci che si rincorrevano negli ultimi mesi, delineando un'agenda fitta di altri impegni cinematografici che hanno inevitabilmente scavalcato l'incursione nel franchise creato da George Lucas.