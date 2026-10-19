A che punto è il film di Star Wars di Taika Waititi? Il regista dà un aggiornamento

A distanza di anni dal primo annuncio e dopo un percorso produttivo costellato di rinvii e prolungati silenzi, il film ambientato nella galassia lontana lontana di Star Wars affidato a Taika Waititi si ferma formalmente. A confermare lo stallo è stato lo stesso autore neozelandese - già premio Oscar per Jojo Rabbit e regista di Thor: Ragnarok -, intervenuto ai microfoni della testata specializzata Inverse durante il tour promozionale per la sua nuova pellicola, Klara and the Sun.
Interpellato in maniera diretta sullo stato di avanzamento del lungometraggio e sulla collaborazione con lo sceneggiatore Tony McNamara, il cineasta ha risposto senza mezzi termini, spegnendo gli entusiasmi sul futuro a breve termine dell'opera.
Stop ai lavori con Tony McNamara
Waititi ha spiegato con estrema trasparenza come le priorità professionali del duo creativo abbiano preso una direzione completamente diversa.
"Mi dispiace darvi questa notizia, ma in realtà lo metteremo in pausa e lavoreremo a un progetto differente insieme. Ecco la vostra risposta. Non saprei nemmeno come addolcire la pillola o renderla vaga: è davvero sotto ghiaccio. Ho circa altri quattro film che sto cercando di realizzare."
La dichiarazione mette un punto netto alle voci che si rincorrevano negli ultimi mesi, delineando un'agenda fitta di altri impegni cinematografici che hanno inevitabilmente scavalcato l'incursione nel franchise creato da George Lucas.
Una gestazione travagliata tra promesse e un destino incerto
La battuta d'arresto arriva al culmine di una gestazione complessa e ricca di saliscendi. Nel 2021, Waititi aveva dichiarato di aver portato a termine la stesura della storia, e nel 2022 l'allora presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aveva indicato come obiettivo provvisorio l'uscita nelle sale per la fine del 2023, pur ammettendo apertamente che Disney non avesse ancora formalizzato alcun piano operativo.
Nell'aprile del 2023, in occasione del terzo anniversario dall'annuncio iniziale, il progetto veniva descritto come ancora attivo, prima che lo stesso regista ammettesse l'intenzione di dare precedenza ad altre produzioni, aprendo una lunga fase di silenzio. All'inizio di quest'anno, infine, Waititi era tornato sull'argomento promettendo che il suo film avrebbe "attinto a piene mani dal divertimento e dallo spirito della trilogia classica", prima del congelamento definitivo odierno.
Al momento non è dato sapere se l'opera vedrà mai la luce in futuro. Lo stesso regista ha lasciato aperto uno spiraglio velato di ironia sulla sorte del progetto: "Anche le ere glaciali prima o poi finiscono. Chissà?".
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