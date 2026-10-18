LucasFilm vuole nuovi giochi di Star Wars che possano sorprendere i fan, con più sperimentazioni

La divisione videoludica di LucasFilm, di cui Reilly è a capo, si occupa principalmente di gestire le licenze della compagnia, assegnando lavori a team terzi e supervisionando la produzione, dunque non effettua direttamente lo sviluppo, ma ha comunque un ruolo centrale nelle operazioni.

L'idea è ridurre le imposizioni e liberare maggiormente la creatività per quanto riguarda i nuovi videogiochi su Star Wars, che potranno quindi proporre situazioni piuttosto inaspettate, con una sperimentazione maggiore in grado di andare oltre soluzioni più classiche.

In una recente intervista pubblicata da The Game Business, il vice-presidente di LucasFilm , Douglas Reilly, ha spiegato che la compagnia ha intenzione di sperimentare di più con il franchise Star Wars sul fronte dei videogiochi, creando nuovi titoli che possano sorprendere i fan.

Non lavorare solo con i maggiori publisher

L'idea di Reilly è di ampliare un po' le possibili soluzioni che possono essere raggiunte con gli accordi sullo sviluppo di videogiochi basati su Star Wars e altri franchise di LucasFilm, con un atteggiamento più flessibile in grado di portare a soluzioni più varie e sorprendenti.

È probabile che il recente successo di titoli piuttosto atipici come Star Wars Zero Company e Star Wars: Galactic Racer abbia contribuito a consolidare questa visione in LucasFilm, intenzionata ora a sperimentare ulteriori strade alternative alle soluzioni più comuni e inflazionate per i propri franchise.

"Stiamo cercando di essere più flessibili riguardo ai nostri partner, accettando proposte anche da studi ed editori meno noti e consolidati, perché le buone idee possono provenire da molte fonti diverse", ha spiegato il responsabile di LucastFilm Games.

"Non si deve essere necessariamente uno dei cinque principali editori per realizzare un ottimo gioco di Star Wars. Abbiamo standard di qualità elevati e vogliamo assicurarci che le esperienze siano eccellenti".

Questo spesso significa anche collaborare con team ed editori più esperti, che sappiano gestire al meglio una produzione di notevole importanza, ma nessuno è escluso dalla possibilità di lavorare su Star Wars e simili.

"Stiamo esplorando ogni genere di progetto, grande o piccolo che sia, con partner che, secondo me, continueranno a sorprendere". Nel frattempo restiamo anche in attesa di sapere che Star Wars Jedi proseguirà, considerando che la compagnia aveva riferito in precedenza che ci sono altre storie di Cal in arrivo.