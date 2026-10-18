Call of Duty: Modern Warfare 4 ha la valutazione migliore dell'ultimo decennio nelle recensioni di Steam

Sembra proprio che Call of Duty: Modern Warfare 4 stia ricevendo davvero un'ottima accoglienza in questa prima fase del lancio con accesso anticipato, risultando essere il capitolo con la valutazione più alta della serie nelle recensioni di Steam, per quanto riguarda almeno l'ultimo decennio.

Si tratta ancora di una valutazione preliminare, perché Call of Duty: Modern Warfare 4 ha la data di uscita ufficiale fissata per il 23 ottobre come lancio "globale", mentre al momento risulta disponibile solo per quanto riguarda la Campagna e soltanto per quegli utenti che hanno effettuato la prenotazione.

Tuttavia, le valutazioni sono già piuttosto significative: abbiamo visto che i primi voti della Campagna sono veramente positivi, dimostrando un ottimo ritorno di forma per la serie con questo nuovo capitolo, e anche le valutazioni dei giocatori sembrano essere davvero notevoli, per quanto riguarda la parte relativa alla storia.