Call of Duty: Modern Warfare 4 ha la valutazione migliore dell'ultimo decennio nelle recensioni di Steam

Sembra proprio che Call of Duty: Modern Warfare 4 stia ricevendo davvero un'ottima accoglienza in questa prima fase del lancio con accesso anticipato, risultando essere il capitolo con la valutazione più alta della serie nelle recensioni di Steam, per quanto riguarda almeno l'ultimo decennio.
Si tratta ancora di una valutazione preliminare, perché Call of Duty: Modern Warfare 4 ha la data di uscita ufficiale fissata per il 23 ottobre come lancio "globale", mentre al momento risulta disponibile solo per quanto riguarda la Campagna e soltanto per quegli utenti che hanno effettuato la prenotazione.
Tuttavia, le valutazioni sono già piuttosto significative: abbiamo visto che i primi voti della Campagna sono veramente positivi, dimostrando un ottimo ritorno di forma per la serie con questo nuovo capitolo, e anche le valutazioni dei giocatori sembrano essere davvero notevoli, per quanto riguarda la parte relativa alla storia.
Il migliore da oltre un decennio a questa parte?
Al momento, Call of Duty: Modern Warfare 4 ha recensioni da parte dei giocatori "molto positive" su Steam, con il 91% di valutazioni positive sul piano globale per quanto riguarda quelle certificate dalla piattaforma di Valve, mentre secondo SteamDB, che invece considera qualsiasi recensione da parte degli utenti (anche senza acquisto verificato), la percentuale di valutazioni positive è dell'87,89%.
Si tratta di giudizi davvero ottimi per il nuovo capitolo, soprattutto mettendolo a confronto con i capitoli precedenti della serie, che hanno ricevuto valutazioni alquanto contrastanti e alcune delle quali anche piuttosto basse.
Come raccolto anche da Insider-Gaming, queste sono le valutazioni degli ultimi undici capitoli di Call of Duty da parte degli utenti su Steam, che arrivano fino a oltre dieci anni fa, con Black Ops III del 2015:
- Call of Duty: Modern Warfare 4 - 87,89%
- Call of Duty: Black Ops 7 - 38.71%
- Call of Duty: Black Ops 6 - 45.75%
- Call of Duty: Modern Warfare III - 48.19%
- Call of Duty: Modern Warfare II - 47.10%
- Call of Duty: Vanguard - 65.94%
- Call of Duty: Cold War - 77.95%
- Call of Duty: Modern Warfare - 77.86%
- Call of Duty: WWII - 69.72%
- Call of Duty: Infinite Warfare - 61.28%
- Call of Duty: Black Ops III - 84.36%
Bisogna considerare che il voto molto probabilmente subirà delle forti variazioni nei prossimi giorni, perché di fatto il gioco non è ancora uscito per la maggior parte degli utenti, ma al momento possiamo dire che l'impatto sia stato davvero molto positivo.
Call of Duty: Modern Warfare 4 risulta per ora il capitolo valutato in maniera più positiva dagli utenti di Steam da oltre dieci anni a questa parte per quanto riguarda la Campagna, in attesa di vedere quali saranno i giudizi per la fondamentale componente multiplayer.