Stando alle rilevazioni effettuate da Circana per il mercato americano, sembra proprio che Call of Duty: Modern Warfare 4 abbia mancato un importante risultato in termini di vendite.

Pur avendo conquistato il primo posto nella classifica dei titoli più venduti di ottobre negli Stati Uniti, a quanto pare Call of Duty: Modern Warfare 4 ha mancato un importante risultato: non figura nella top 10 dei giochi di maggior successo del 2026. Come già riportato, il nuovo episodio della serie sparatutto ha di fatto registrato vendite inferiori alle aspettative, facendo segnare almeno un -32% rispetto al tanto criticato Call of Duty: Black Ops 7 laddove si prenda in esame lo stesso periodo di riferimento. Chiaramente si tratta di risultati tutt'altro che brillanti per un franchise che dal suo debutto, avvenuto nel 2003, ha generato oltre 40 miliardi di dollari di incassi e negli USA in particolare si pone come un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi appassionati. I numeri di Call of Duty: Modern Warfare 4 segnano un -32% rispetto a Black Ops 7 Ci troviamo peraltro di fronte a un primato per Call of Duty, che con questo capitolo per la prima volta non è riuscito a entrare nella top 10 dei giochi più venduti dell'anno.

Xbox Game Pass ha "rovinato" tutto? La rischiosa scommessa di portare Call of Duty nel catalogo di Xbox Game Pass e la complicata operazione di toglierlo dalla piattaforma in abbonamento hanno certamente avuto un ruolo rispetto ai risultati ottenuti finora da Modern Warfare. Fondamentalmente un gran numero di utenti ha smesso di acquistare il gioco, prima perché disponibile su Game Pass, poi perché tanto ci sarebbe comunque arrivato dopo un anno. Non bisogna però dimenticare anche un altro fattore cruciale per le vendite. Modern Warfare 4 è infatti il primo episodio della saga a non approdare sulle piattaforme di precedente generazione, PS4 e Xbox One: una scelta che ha tagliato fuori una quantità enorme di potenziali acquirenti, considerando le basi installate delle due console.