La CEO di Xbox, Asha Sharma, ha annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 4 ha spinto la serie verso incassi incredibili, consentendo al franchise di superare quota 40 miliardi di dollari.

"Uno dei Call of Duty più apprezzati nei suoi ventiquattro anni di storia, e ora 40 miliardi di dollari di ricavi complessivi per il franchise", ha scritto la Sharma. "Un traguardo straordinario. Congratulazioni al team di Activision e grazie ai giocatori per essere stati al nostro fianco."

A corredo del suo commento, la CEO di Xbox ha pubblicato un'immagine che raccoglie alcuni dei numerosi giudizi positivi che la stampa internazionale ha espresso nei confronti dell'ultimo capitolo della saga, Modern Warfare 4 appunto.

Sembra dunque che Activision abbia fatto centro, dopo le perplessità legate a Black Ops 7 e le vendite sempre notevoli ma inferiori alle aspettative, nonché tutto il discorso legato all'inclusione o meno del franchise nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.