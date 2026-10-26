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Call of Duty: Modern Warfare 4 ha spinto la serie verso incassi incredibili

Asha Sharma ha annunciato che le vendite di Call of Duty: Modern Warfare 4 hanno spinto la serie Activision verso incassi incredibili.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/10/2026
Il Capitano Price in Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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La CEO di Xbox, Asha Sharma, ha annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 4 ha spinto la serie verso incassi incredibili, consentendo al franchise di superare quota 40 miliardi di dollari.

"Uno dei Call of Duty più apprezzati nei suoi ventiquattro anni di storia, e ora 40 miliardi di dollari di ricavi complessivi per il franchise", ha scritto la Sharma. "Un traguardo straordinario. Congratulazioni al team di Activision e grazie ai giocatori per essere stati al nostro fianco."

A corredo del suo commento, la CEO di Xbox ha pubblicato un'immagine che raccoglie alcuni dei numerosi giudizi positivi che la stampa internazionale ha espresso nei confronti dell'ultimo capitolo della saga, Modern Warfare 4 appunto.

I primi voti di Call of Duty: Modern Warfare 4 lo piazzano tra i capitoli migliori della serie I primi voti di Call of Duty: Modern Warfare 4 lo piazzano tra i capitoli migliori della serie

Sembra dunque che Activision abbia fatto centro, dopo le perplessità legate a Black Ops 7 e le vendite sempre notevoli ma inferiori alle aspettative, nonché tutto il discorso legato all'inclusione o meno del franchise nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.

Un confronto fra giganti

La serie di GTA ha raggiunto lo scorso anno i 455 milioni di copie vendute e il quinto capitolo ha generato oltre dieci miliardi di dollari nel giro di tredici anni, dunque un confronto con il franchise di Call of Duty appare inevitabile.

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Certo, l'ormai imminente uscita di GTA 6 potrebbe senz'altro spostare gli equilibri: si stima che il nuovo episodio disponga del potenziale per generare fino a 5,2 miliardi di dollari già entro la fine della sua prima settimana sul mercato.

A contribuire a queste proiezioni sono state anche le tantissime prenotazioni effettuate finora, che restituiscono una prima idea di quali potranno essere i numeri totalizzati dal gioco firmato Rockstar Games.

Ed è in arrivo anche il film

Tornando allo sparatutto di Activision, il 30 giugno 2028 uscirà il film di Call of Duty diretto da Peter Berg, che punta a consolidare il successo della saga e a portare sul grande schermo una storia avvincente, che possa esplorare "il costo della guerra", stando alle parole del regista.

Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 4
Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 4

Considerando l'approccio cinematografico che il franchise ha sempre utilizzato per raccontare le proprie campagne, la produzione di una pellicola live action si pone per molti versi come la chiusura di un cerchio per Call of Duty.

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