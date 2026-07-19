Il film di Call of Duty ha una data di uscita e un'ambientazione ufficiale

Il film di Call of Duty ha una data di uscita ufficiale: la pellicola farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2028, dunque a circa due anni da oggi. A rivelarlo è stato il regista Peter Berg, intervenuto nel corso del Fanatics Fest di New York.

Sebbene i dettagli sul film siano ancora avvolti dal mistero, Berg ha voluto regalare ai visitatori dell'evento un'informazione di grande rilievo, ovverosia l'ambientazione: stando alle sue parole, la trasposizione sarà collocata nel mondo di Modern Warfare.

Si tratta di una scelta che non mancherà di entusiasmare i tantissimi appassionati di Call of Duty, visto che parliamo dello scenario più celebre della serie prodotta da Activision, che ha fatto da sfondo a episodi iconici come Call of Duty 4: Modern Warfare.

Peraltro è la stessa ambientazione che vedremo nel capitolo in arrivo alla fine di quest'anno, il remake di Call of Duty: Modern Warfare 4, che continuerà nell'opera di rivisitazione partita tempo fa, specie per quanto riguarda i personaggi principali.