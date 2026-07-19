Final Fantasy X compie 25 anni: la storia dietro il capolavoro che ha cambiato la saga

Tidus e Yuna festeggiano le nozze d'argento e noi ci siamo imbucati alla festa. Il 19 luglio 2026 ricorre infatti il venticinquesimo anniversario dell'uscita nei negozi giapponesi di Final Fantasy X , un'opera che ha segnato l'immaginario collettivo di un'intera generazione di giocatori. Stiamo parlando del primo Final Fantasy ad approdare su PlayStation 2, del primo capitolo della serie a fregiarsi del doppiaggio e che ci ha trasportati in un viaggio indimenticabile tra le acque di Spira, sotto la costante ombra di Sin.

La vera barriera tecnica abbattuta da Final Fantasy X è però quella relativa al doppiaggio , la cui introduzione finisce per infondere nella produzione un'impronta cinematografica che gli episodi che lo hanno preceduto potevano solo sognarsi. Ovviamente parliamo di un risultato caratterizzato da compromessi e lontano dall'essere perfetto, ma che a suo modo ha fatto storia, segnando una linea di demarcazione epocale all'interno della saga.

Con l'avvento di PlayStation 2, il team decide quindi di compiere il grande salto, optando per un mondo di gioco interamente tridimensionale e calcolato in tempo reale . Le ambientazioni diventano dunque dei veri e propri spazi geometrici complessi in cui la luce, le texture e la telecamera devono coesistere in modo dinamico.

Non si tratta semplicemente di aumentare il numero di poligoni sullo schermo, quanto piuttosto di ripensare l'interazione stessa tra il giocatore e il mondo di gioco. I tre capitoli usciti sulla prima PlayStation hanno, infatti, basato il proprio comparto visivo su un trucco tecnologico molto efficace, ovvero quello che prevedeva dei modelli poligonali tridimensionali muoversi su sfondi bidimensionali pre-renderizzati di eccezionale fattura. Scelta, questa, che limitava inevitabilmente i movimenti della telecamera, che rimaneva fissa o si muoveva su rigidi binari prestabiliti.

Lo sviluppo di Final Fantasy X inizia nel 1999 sotto la direzione di Yoshinori Kitase, e l'obiettivo del progetto è chiaro e al contempo di quelli da far tremare i polsi: creare il primo capitolo della serie di sesta generazione .

La fine degli anni '90 è un periodo di febbrile transizione per quella che ancora si chiama Squaresoft. Con il successo planetario di Final Fantasy VII , Final Fantasy VIII e il ritorno alle origini operato dal nono episodio , la software house nipponica ha ormai consolidato il proprio dominio nel campo dei giochi di ruolo giapponesi . Tuttavia, l'annuncio dell'arrivo sul mercato di PlayStation 2 cambia completamente le regole del gioco.

Un nuovo mondo

Dal punto di vista dell'ambientazione, Final Fantasy X rappresenta una netta e coraggiosa rottura con l'estetica dei capitoli arrivati sugli scaffali prima di lui. Se infatti il settimo e l'ottavo episodio avevano esplorato atmosfere industriali e fantascientifiche, e il nono si era rifugiato nel fantasy medievale europeo, Spira abbraccia influenze culturali completamente diverse, in cui l'acqua ha un ruolo preponderante.

Tuttavia quello architettato dai designer di Square non è un mondo di per sé allegro, anzi, su di esso grava l'opprimente presenza di Sin, mastodontica entità il cui unico scopo sembra essere la distruzione di qualsiasi centro abitato troppo grande o tecnologicamente avanzato.

L'estetica di Final Fantasy X segna una storica rottura grafica rispetto al passato

L'unico modo per espiare le proprie colpe è rifiutare le macchine proibite e supportare gli Invocatori nel loro pellegrinaggio al fine di ottenere, appunto, l'Invocazione Suprema, l'unica forza capace di abbattere Sin e dare così inizio a un periodo di pace in cui costui scompare prima di rigenerarsi.

Tidus e Yuna sono ovviamente i protagonisti assoluti di questa odissea, che rende la trama di Final Fantasy X straordinariamente matura, affrontando tematiche sempreverdi come l'ipocrisia dei leader religiosi e il sacrificio.