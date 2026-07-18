Square Enix annuncia un museo temporaneo a Tokyo per i 25 anni di Final Fantasy X

L'esposizione si terrà a Tokyo dal 12 al 27 settembre 2026 . Lo spazio scelto per l'evento è il Lumine 0, situato al quinto piano del complesso NEWoMan Shinjuku, una struttura direttamente collegata all'omonima e solitamente affollatissima stazione ferroviaria della capitale giapponese.

In occasione del venticinquesimo anniversario di Final Fantasy X , originariamente pubblicato in Giappone per PlayStation 2 nel luglio del 2001 , Square Enix ha annunciato l'apertura di un museo temporaneo interamente dedicato al gioco.

Yuna e Tidus al museo

Insieme all'annuncio, l'azienda ha inaugurato il sito ufficiale dell'iniziativa, rivelando che i visitatori troveranno anche uno spazio dedicato alla vendita di merchandising a tema Final Fantasy X. Il portale presenta attualmente una sezione provvisoria riservata alla biglietteria, sebbene i prezzi per l'ingresso non siano ancora stati comunicati.

Per coinvolgere la community nei festeggiamenti, Square Enix ha messo a disposizione un apposito modulo online. Oltre alle tradizionali opere d'arte realizzate dai fan, i residenti in Giappone avranno la possibilità di inviare dei brevi messaggi di testo per condividere i propri ricordi legati al titolo. Le candidature resteranno aperte fino al 31 luglio 2026, dopodiché la compagnia selezionerà i contenuti e i testi più significativi per esporli fisicamente all'interno del museo.

Le tempistiche dell'evento appaiono strategiche, in quanto il periodo di apertura coinciderà con il Tokyo Game Show 2026, la principale fiera videoludica nipponica prevista dal 17 al 21 settembre.