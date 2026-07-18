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Square Enix annuncia un museo temporaneo a Tokyo per i 25 anni di Final Fantasy X

Per festeggiare l'anniversario dello storico videogioco uscito nel 2001, l'azienda ha organizzato un evento temporaneo a Shinjuku.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/07/2026
Tidus
Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
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In occasione del venticinquesimo anniversario di Final Fantasy X, originariamente pubblicato in Giappone per PlayStation 2 nel luglio del 2001, Square Enix ha annunciato l'apertura di un museo temporaneo interamente dedicato al gioco.

L'esposizione si terrà a Tokyo dal 12 al 27 settembre 2026. Lo spazio scelto per l'evento è il Lumine 0, situato al quinto piano del complesso NEWoMan Shinjuku, una struttura direttamente collegata all'omonima e solitamente affollatissima stazione ferroviaria della capitale giapponese.

Yuna e Tidus al museo

Insieme all'annuncio, l'azienda ha inaugurato il sito ufficiale dell'iniziativa, rivelando che i visitatori troveranno anche uno spazio dedicato alla vendita di merchandising a tema Final Fantasy X. Il portale presenta attualmente una sezione provvisoria riservata alla biglietteria, sebbene i prezzi per l'ingresso non siano ancora stati comunicati.

Per coinvolgere la community nei festeggiamenti, Square Enix ha messo a disposizione un apposito modulo online. Oltre alle tradizionali opere d'arte realizzate dai fan, i residenti in Giappone avranno la possibilità di inviare dei brevi messaggi di testo per condividere i propri ricordi legati al titolo. Le candidature resteranno aperte fino al 31 luglio 2026, dopodiché la compagnia selezionerà i contenuti e i testi più significativi per esporli fisicamente all'interno del museo.

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Le tempistiche dell'evento appaiono strategiche, in quanto il periodo di apertura coinciderà con il Tokyo Game Show 2026, la principale fiera videoludica nipponica prevista dal 17 al 21 settembre.

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