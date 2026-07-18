Gears of War 2 è giocabile su PC, grazie a una conversione non ufficiale

I fan della serie Gears of War saranno felici di sapere che è stata pubblicata una versione PC non ufficiale di Gears of War 2 , scaricabile già da ora e perfettamente funzionante. Il port, realizzato da un modder che si firma Helios, permette di affrontare l'intera campagna single player e include anche il supporto co-op tramite Steam. Sono presenti tutte le mappe base e quelle dei DLC, compresa la campagna aggiuntiva Road To Ruin.

Cura estrema

L'aspetto più interessante riguarda la cura riposta nella conversione: il pacchetto include un installer semplificato, il supporto a risoluzioni elevate, framerate sbloccato e la compatibilità con mouse e tastiera. È presente anche uno slider per il campo visivo (il FOV).

Nel complesso, la qualità del lavoro è tale da poter essere scambiata per una conversione ufficiale, finanche un'edizione rimasterizzataa dirla tutta, e per certi versi il risultato appare persino più curato di una potenziale conversione ufficiale dell'epoca, considerando quanto fatto allora con il primo Gears of War.

Sul fronte grafico, il port offre diverse opzioni per configurare l'esperienza. È possibile modificare i dettagli, le ombre, regolare il filtro anisotropico e l'anti-aliasing. È inoltre possibile attivare o disattivare effetti tipo ambient occlusion, distorsione, camera shake, bloom e profondità di campo.

Si tratta di un risultato notevole, considerando che Gears of War 2 non è mai arrivato ufficialmente su PC. Chiaramente non vi forniremo alcun link per il download, visto che parliamo di materiale protetto da copyright, ma ora sapete che esiste e che qualcuno ha realizzato amatorialmente ciò che Microsoft non ha mai voluto realizzare.