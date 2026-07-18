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Gears of War 2 è giocabile su PC, grazie a una conversione non ufficiale

Gears of War 2 diventa finalmente giocabile su computer grazie a un progetto amatoriale che sorprende per qualità e cura.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/07/2026
Marcus in Gears of War 2
Gears of War 2
Gears of War 2
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I fan della serie Gears of War saranno felici di sapere che è stata pubblicata una versione PC non ufficiale di Gears of War 2, scaricabile già da ora e perfettamente funzionante. Il port, realizzato da un modder che si firma Helios, permette di affrontare l'intera campagna single player e include anche il supporto co-op tramite Steam. Sono presenti tutte le mappe base e quelle dei DLC, compresa la campagna aggiuntiva Road To Ruin.

Cura estrema

L'aspetto più interessante riguarda la cura riposta nella conversione: il pacchetto include un installer semplificato, il supporto a risoluzioni elevate, framerate sbloccato e la compatibilità con mouse e tastiera. È presente anche uno slider per il campo visivo (il FOV).

Nel complesso, la qualità del lavoro è tale da poter essere scambiata per una conversione ufficiale, finanche un'edizione rimasterizzataa dirla tutta, e per certi versi il risultato appare persino più curato di una potenziale conversione ufficiale dell'epoca, considerando quanto fatto allora con il primo Gears of War.

Gears of War: E-Day su PC supporterà NVIDIA DLSS 4.5 e Ray Tracing Gears of War: E-Day su PC supporterà NVIDIA DLSS 4.5 e Ray Tracing

Sul fronte grafico, il port offre diverse opzioni per configurare l'esperienza. È possibile modificare i dettagli, le ombre, regolare il filtro anisotropico e l'anti-aliasing. È inoltre possibile attivare o disattivare effetti tipo ambient occlusion, distorsione, camera shake, bloom e profondità di campo.

Si tratta di un risultato notevole, considerando che Gears of War 2 non è mai arrivato ufficialmente su PC. Chiaramente non vi forniremo alcun link per il download, visto che parliamo di materiale protetto da copyright, ma ora sapete che esiste e che qualcuno ha realizzato amatorialmente ciò che Microsoft non ha mai voluto realizzare.

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