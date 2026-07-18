Un ex sviluppatore di GTA 5 prova a immaginare le dimensioni di GTA 6: "Deve essere mostruoso"

John Ricchio, ex producer che ha lavorato tra gli altri a GTA 5, Red Dead Redemption e Max Payne 3 , è stato di recente interpellato sul fatto se gli sarebbe piaciuto far parte dello studio in vista del prossimo lancio di GTA 6.

Le avventure open world di Rockstar Games tendono quasi sempre a superare quelle precedenti, almeno in termini di dimensioni pure , e questa non è una tendenza che un ex sviluppatore di GTA 5 si aspetta possa cambiare con l'arrivo di GTA 6 . Anzi.

Sempre più grosso

"Penso che il fatto che ogni volta che fanno un GTA sia assurdamente più grande del precedente sia una cosa a cui penso spesso," ha raccontato Ricchio in una chiacchierata con lo YouTuber Kiwi Talkz. "Riesco solo a immaginare le dimensioni di GTA 6. Deve essere mostruoso. O se non mostruoso, probabilmente molto più dettagliato." Si tratta di un'aspettativa basata sui precedenti di Rockstar Games. Come fa notare Ricchio, GTA 5 era "significativamente più grande di GTA 4", che a sua volta era molto più ampio per diversi aspetti rispetto al primo Red Dead Redemption.

"Anche tra GTA e RDR continuavano ad ampliare le dimensioni del mondo," aggiunge. E se da un lato questa crescita smisurata complica il lavoro del team di sviluppo, dall'altro "fa davvero sentire di essere in un luogo reale."

Tornando alla domanda iniziale, Ricchio ride e afferma: "Sono abbastanza contento di non essere su GTA 6. Non che non sarebbe interessante lavorare con quelle persone... ma è davvero difficile, ed è un periodo duro della carriera quando lavori così intensamente su qualcosa." Nonostante la fatica, vedere l'entusiasmo delle persone per il proprio lavoro resta per Ricchio "magico" e "estremamente gratificante".