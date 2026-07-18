Magic: The Gathering, Reality Fracture e The Hobbit: gli annunci di MagicCon Amsterdam

Durante il panel organizzato in occasione del MagicCon di Amsterdam, Wizards of the Coast ha presentato numerose novità destinate ad accompagnare il gioco tra la fine del 2026 e il 2027 . Al centro degli annunci troviamo Reality Fracture, espansione che porterà a conclusione l'attuale arco narrativo trasformando Jace in una delle più grandi minacce mai affrontate nel Multiverso di Magic. Ma non ci si ferma qui: nel 2027 ci aspettano infatti tre ambientazioni originali, quattro MagicCon e il ritorno della Pro Tour Hall of Fame.

Reality Fracture trasforma Jace nel boss finale

La storia di Reality Fracture nasce dalle azioni di Jace Beleren, deciso a creare un Multiverso migliore dopo aver assistito a innumerevoli guerre e tragedie. Il suo progetto punta a eliminare le minacce e la sofferenza che hanno caratterizzato la storia di Magic, ma la nuova realtà immaginata dal Planeswalker è instabile. Per renderla permanente, Jace deve sovrascrivere il Multiverso esistente, cancellando e sostituendo persone, luoghi e intere linee temporali. L'ex eroe diventa così l'antagonista conclusivo dell'arco narrativo iniziato con Le Terre Selvagge di Eldraine.

L'espansione riunirà inoltre i cinque Planeswalker originali introdotti con Lorwyn: Jace, Ajani, Garruk, Chandra e Liliana. Pur essendo apparsi insieme nel set del 2007, i cinque non erano allora coinvolti direttamente nella stessa storia. Reality Fracture rappresenterà quindi la prima vera riunione narrativa del gruppo. La nuova carta di Jace è stata costruita per rappresentare il controllo esercitato dal personaggio sulla realtà. Il Planeswalker dispone di più abilità, tra pesca delle carte, creazione di Illusioni e manipolazione del campo di battaglia, riprendendo alcuni elementi storicamente associati alle sue diverse incarnazioni.

La principale idea di Reality Fracture è quella del "what if": ogni personaggio può possedere una versione alternativa, nata dalla realtà creata da Jace. Wizards of the Coast ha chiamato questa dimensione parallela Echoverse. In ogni Play Booster sarà presente una coppia formata da due incarnazioni dello stesso personaggio: una proveniente dal Multiverso conosciuto e una appartenente all'Echoverse. Le due carte avranno colori differenti, ma manterranno collegamenti narrativi e meccanici. Le versioni alternative saranno riconoscibili attraverso uno specifico simbolo impresso sulla carta.

Il bundle Secret Lair di Reality Fracture

Reality Fracture sarà accompagnato da uno speciale bundle Secret Lair, distribuito non soltanto attraverso il sito ufficiale ma anche nei negozi appartenenti al Wizards Play Network. Il pacchetto comprenderà due Collector Booster, sei booster, venti terre base borderless foil tradizionali e uno Spindown. Sarà inoltre presente una confezione promozionale contenente due carte scelte tra dieci rare mitiche del set, reinterpretate da differenti artisti nello stile sperimentale tipico delle pubblicazioni Secret Lair. Reality Fracture uscirà il 2 ottobre 2026.