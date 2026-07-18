Magic: The Gathering, Reality Fracture e The Hobbit: gli annunci di MagicCon Amsterdam

Durante il panel organizzato in occasione del MagicCon di Amsterdam, Wizards of the Coast ha presentato numerose novità destinate ad accompagnare il gioco tra la fine del 2026 e il 2027. Al centro degli annunci troviamo Reality Fracture, espansione che porterà a conclusione l'attuale arco narrativo trasformando Jace in una delle più grandi minacce mai affrontate nel Multiverso di Magic. Ma non ci si ferma qui: nel 2027 ci aspettano infatti tre ambientazioni originali, quattro MagicCon e il ritorno della Pro Tour Hall of Fame.
Reality Fracture trasforma Jace nel boss finale
La storia di Reality Fracture nasce dalle azioni di Jace Beleren, deciso a creare un Multiverso migliore dopo aver assistito a innumerevoli guerre e tragedie. Il suo progetto punta a eliminare le minacce e la sofferenza che hanno caratterizzato la storia di Magic, ma la nuova realtà immaginata dal Planeswalker è instabile. Per renderla permanente, Jace deve sovrascrivere il Multiverso esistente, cancellando e sostituendo persone, luoghi e intere linee temporali. L'ex eroe diventa così l'antagonista conclusivo dell'arco narrativo iniziato con Le Terre Selvagge di Eldraine.
L'espansione riunirà inoltre i cinque Planeswalker originali introdotti con Lorwyn: Jace, Ajani, Garruk, Chandra e Liliana. Pur essendo apparsi insieme nel set del 2007, i cinque non erano allora coinvolti direttamente nella stessa storia. Reality Fracture rappresenterà quindi la prima vera riunione narrativa del gruppo. La nuova carta di Jace è stata costruita per rappresentare il controllo esercitato dal personaggio sulla realtà. Il Planeswalker dispone di più abilità, tra pesca delle carte, creazione di Illusioni e manipolazione del campo di battaglia, riprendendo alcuni elementi storicamente associati alle sue diverse incarnazioni.
La principale idea di Reality Fracture è quella del "what if": ogni personaggio può possedere una versione alternativa, nata dalla realtà creata da Jace. Wizards of the Coast ha chiamato questa dimensione parallela Echoverse. In ogni Play Booster sarà presente una coppia formata da due incarnazioni dello stesso personaggio: una proveniente dal Multiverso conosciuto e una appartenente all'Echoverse. Le due carte avranno colori differenti, ma manterranno collegamenti narrativi e meccanici. Le versioni alternative saranno riconoscibili attraverso uno specifico simbolo impresso sulla carta.
Reality Fracture sarà accompagnato da uno speciale bundle Secret Lair, distribuito non soltanto attraverso il sito ufficiale ma anche nei negozi appartenenti al Wizards Play Network. Il pacchetto comprenderà due Collector Booster, sei booster, venti terre base borderless foil tradizionali e uno Spindown. Sarà inoltre presente una confezione promozionale contenente due carte scelte tra dieci rare mitiche del set, reinterpretate da differenti artisti nello stile sperimentale tipico delle pubblicazioni Secret Lair. Reality Fracture uscirà il 2 ottobre 2026.
Mystery Booster Commander e Pro Tour Hall of Fame
Prima di entrare nel nuovo anno, Wizards of the Coast pubblicherà anche Mystery Booster Commander, nuova versione del prodotto pensata specificamente per il Commander Draft. Le buste conterranno venti carte, numerose ristampe leggendarie e 59 carte completamente nuove progettate per il formato Commander: tra queste saranno presenti otto carte dotate della nuova abilità Rulebreaker, pensata per modificare alcune delle normali regole di costruzione del mazzo.
Wizards of the Coast ha confermato anche il ritorno della Magic Pro Tour Hall of Fame, istituzione creata per celebrare i migliori giocatori competitivi della storia del gioco. La Hall of Fame tornerà già nel corso del 2026, ma per il resto non è stato detto molto altro. Ulteriori informazioni sul funzionamento, sui criteri e sulle modalità di selezione saranno comunicate durante il Pro Tour.
Durante l'evento è stato anche rivelato che nel 2027 il numero dei MagicCon salirà a quattro. Il primo appuntamento si terrà a Detroit dal 26 al 28 febbraio, segnando il debutto dell'evento nella città statunitense. Dal 14 al 16 maggio, MagicCon arriverà per la prima volta in Asia con un evento organizzato a Tokyo. La manifestazione tornerà poi a Las Vegas dal 27 al 29 agosto, mentre l'ultimo appuntamento dell'anno riporterà i giocatori ad Amsterdam dal 3 al 5 dicembre. Wizards ha anche annunciato che il Limited Championship, evento competitivo di livello Pro Tour per il quale sono già iniziate le qualificazioni, si svolgerà a Minneapolis dal 18 al 20 giugno 2027.
Le espansioni originali del 2027
La prima espansione originale del 2027 sarà Nauctis: The Sunken Realm, prevista per il 5 febbraio 2027. Il set introdurrà un enorme mondo sottomarino, composto da bassifondi luminosi e accoglienti e da abissi oscuri ancora inesplorati. Il team creativo ha cercato di superare la tradizionale associazione tra oceano e mana blu, immaginando come tutti e cinque i colori possano manifestarsi sott'acqua. Il mondo comprenderà Tritoni, creature simili a squali e calamari, giganteschi mostri marini e popolazioni costrette a utilizzare particolari tute per respirare. Nauctis rappresenterà l'inizio del nuovo arco narrativo successivo a Reality Fracture. L'espansione avrà inoltre quattro mazzi Commander, caratteristica che verrà condivisa da tutti e tre i set originali di Magic previsti per il 2027.
Il 4 giugno 2027 sarà il turno di Kamigawa: Titanbreach, espansione che riporterà i giocatori su uno dei piani più riconoscibili del Multiverso. Questa volta Kamigawa dovrà affrontare un'invasione proveniente da Ikoria. I giganteschi mostri del piano e i loro bonder entreranno in conflitto con i mecha tecnologici di Kamigawa e con i rispettivi piloti, dando vita a una guerra tra mondi.
La terza espansione originale arriverà il 1° ottobre 2027 e sarà ambientata su Zhalfir, che per la prima volta verrà esplorata come un piano autonomo. Teferi aveva separato Zhalfir dal Multiverso per proteggerla durante la prima invasione phyrexiana. Mentre si trovava fuori fase, però, il mondo ha continuato a evolversi. Dopo il suo ritorno, Zhalfir ha occupato lo spazio precedentemente appartenuto a Mirrodin, presentandosi profondamente cambiata. L'espansione approfondirà la cultura, le popolazioni, la fauna e le creature del piano.
The Hobbit riporta Magic nella Terra di Mezzo
La presentazione ha offerto anche un primo sguardo a The Hobbit, seguito di The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Il set ripercorrerà la storia del viaggio di Bilbo Baggins, Gandalf e della compagnia di Thorin, includendo quasi tutti i principali momenti narrativi del romanzo. Una delle Scene Box sarà dedicata al caotico banchetto organizzato nella casa di Bilbo. Le carte formeranno un'unica illustrazione e comprenderanno personaggi come Fili e Kili, Ori, Thorin, Gandalf e Bilbo Baggins.
Una delle nuove meccaniche di The Hobbit sarà Recruit: quando un giocatore recluta, pesca una carta e successivamente ne scarta una; scartando una carta non terra viene creata una pedina Soldato Umano bianca 1/1. La meccanica rappresenta gli abitanti di Pontelagolungo impegnati a organizzare una milizia contro le minacce esterne. Tornerà inoltre Adventure, utilizzata in tutti i colori e nelle differenti fazioni. Una nuova versione rossa di Gandalf, per esempio, potrà esiliare carte dalla cima del grimorio e permettere di giocarle successivamente, diventando più potente quando vengono lanciate.
Gli Equipaggiamenti potranno ricevere nuovi segnalini Home, ognuno dei quali fornirà un bonus aggiuntivo alla creatura equipaggiata. Pungolo utilizzerà questa meccanica per rappresentare la capacità dell'arma di aiutare Bilbo quando si trova in inferiorità numerica. Saranno presenti anche Amass Goblins, adattamento della meccanica Amass dedicato ai Goblin, e strategie basate su Nani, Lupi, eserciti, Tesori, Equipaggiamenti, Cibo e Saghe.
Il set includerà cinque carte scritte in lingua nanica: si tratta di Dwarven Warriors, The Reaver Cleaver, Arcane Signet, Mox Amber e Treasure Vault. Saranno presenti venti box topper illustrati da artisti storici di Magic, dedicati a ristampe provenienti da The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, dai relativi prodotti Commander e dalle precedenti Scene Box. Le versioni foil saranno incluse nei display di Play Booster e Collector Booster, mentre nei Collector Booster sarà possibile trovare anche varianti non foil e surge foil.
The Hobbit sarà legale in Standard e arriverà attraverso Play Booster, Collector Booster, Bundle, Gift Bundle e Prerelease Kit. Tornerà inoltre Draft Night, confezione contenente tutto il necessario per organizzare un draft casalingo da quattro persone, progettato anche per la variante nella quale ogni partecipante seleziona due carte alla volta. Il set The Hobbit uscirà il 14 agosto 2026.