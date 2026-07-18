Un giocatore PC si costruisce le proprie cartucce fisiche per Steam

I giochi fisici per PC sono ormai fuori mercato da tempo, complice l'ascesa di piattaforme di distribuzione digitale come GOG e, in particolare, Steam . Se le grandi confezioni con CD e DVD-ROM sono sostanzialmente sparite, un modder ha deciso di riportare in auge il concetto di cartuccia sulla piattaforma, applicandolo alla propria libreria Steam, combinando SSD e la flessibilità del client desktop.

Scaricate il codice

Sul subreddit PC Master Gaming Race, l'utente Jibril-sama ha descritto la sua particolarissima procedura di accesso ai giochi PC. Dopo aver acquistato una serie di SSD SATA usati, ha installato su ciascuno uno script personalizzato, installato i giochi e delle vere e proprie copertine per le custodie.

Il risultato è una vera e propria serie di "cartucce Steam" fatte in casa: tra i titoli scelti da Jibril-sama figurano Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 e Warhammer 40.000: Space Marine 2, tutti giochi con delle installazioni consistenti.

Per chi fosse interessato a replicare l'esperimento, Jibril-sama ha caricato online il codice utilizzato. Secondo quanto scritto nel post, il codice "dovrebbe" funzionare anche con altri supporti di archiviazione come schede SD, chiavette USB e drive flash, anche se non è stato testato: "Non c'è alcuna garanzia che funzioni per voi. L'ho testato solo sulla mia vecchia installazione di Win10, ma dovreste comunque riuscire a prendere il codice generale e farlo funzionare o migliorarlo."

Optare per gli SSD è ovviamente la soluzione più costosae con l'aumentare del numero di giochi, cresce di pari passo anche la spesa complessiva.

I prezzi della memoria sono peraltro saliti negli ultimi mesi a causa dei massicci investimenti nei data center per l'intelligenza artificiale e di vari fattori globali, rendendo quello che un tempo era un upgrade accessibile molto più oneroso rispetto al passato.