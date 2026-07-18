Alcuni sviluppatori Xbox odiano il Game Pass, perché avrebbe distrutto il valore dei loro giochi

Secondo alcune fonti vicine agli studi Xbox, raccolte dal giornalista Jason Schreier, all'interno della divisione ci sarebbero sviluppatori e dirigenti che odiano il Game Pass, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità dei giochi al lancio nel catalogo dell'abbonamento.

"Ci sono molte persone nella leadership degli studi Xbox che detestano assolutamente Game Pass e pensano che abbia distrutto il valore dei loro giochi", ha dichiarato Schreier nell'ultimo episodio del podcast Triple Click, spiegando che secondo gli interpellati il servizio avrebbe "tolto valore ai giochi in generale" e rappresenterebbe un fattore negativo per l'intera industria, perché contribuirebbe a svalutarli nella percezione del pubblico.