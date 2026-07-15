Negli Xbox Studios "nessuno può sentirsi al sicuro", si parla di incertezza e paura

Stando ad alcune testimonianze, in questo momento negli Xbox Studios "nessuno può sentirsi al sicuro", e si parla di incertezza e paura di fronte alle possibili prospettive di un piano di ristrutturazione che non ha ancora finito di mietere vittime.

"Non so come chiunque sia rimasto negli Xbox Studios possa sentirsi al sicuro sapendo che stanno arrivando altri 1600 licenziamenti", ha spiegato un dipendente. "E poi cosa succederà dopo giugno 2027? Avremo altri licenziamenti a luglio per il terzo anno consecutivo?"

I lavoratori sarebbero rimasti all'oscuro della riorganizzazione "per settimane" dopo le prime indiscrezioni pubblicate da Bloomberg. Un'altra fonte ha raccontato che: "i dirigenti non lo sapevano oppure non dicevano nulla: siamo stati lasciati a fare supposizioni, entrando in un vortice di preoccupazioni e angoscia."

Quando le comunicazioni ufficiali sono infine arrivate, i dipendenti sono stati convocati in brevi videoconferenze a senso unico, senza la possibilità di porre domande. Sebbene questa modalità non sia insolita per annunci di tale portata, la situazione sarebbe stata particolarmente critica presso id Software.

In quel caso, infatti, i dipendenti destinati ai licenziamenti sarebbero stati informati solo dieci minuti prima della riunione, con alcuni che non sono riusciti nemmeno a partecipare. Subito dopo, l'accesso a Slack e alla posta elettronica aziendale sarebbe stato revocato, impedendo qualsiasi ulteriore contatto.