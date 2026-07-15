Man of Tomorrow potrebbe vedere il ritorno del Blue Beetle di Xolo Mariduena

Il Blue Beetle di Xolo Mariduena potrebbe tornare in Man of Tomorrow, il nuovo film del DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran, nonostante la pellicola del 2023 sia stata pubblicata in un momento di transizione.

La produzione della trasposizione di Blue Beetle è infatti stata approvata prima dell'insediamento di Gunn e Safran e della nascita del nuovo universo cinematografico, il che l'ha collocata agli occhi degli spettatori come un progetto ancora legato al precedente DCEU.

Sembra invece che le cose stiano diversamente e che il Jaime Reyes interpretato da Mariduena, star della serie televisiva Cobra Kai, sia destinato a tornare sul grande schermo per reclamare il proprio posto accanto ai vari Superman, Lanterna Verde e Mister Terrific.

Blue Beetle si unirà dunque all'inaspettata squadra composta da Superman e Lex Luthor per aiutarli ad affrontare la minaccia rappresentata da Brainiac nel nuovo film? Avremo sicuramente una conferma ufficiale fra non molto.