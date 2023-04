Blue Beetle, trailer ufficiale e data di uscita del nuovo film DC

Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale in italiano di Blue Beetle, il nuovo film DC che adesso ha anche una data di uscita italiana: farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 17 agosto.

Rivelato nell'ormai lontano 2018, Blue Beetle fa parte in teoria dell'universo cinematografico che James Gunn e Peter Safran stanno per resettare con The Flash, per poi dar vita a un nuovo corso con nuovi interpreti, ma non ci sono ancora conferme in tal senso.

La storia di Blue Beetle è quella di Jaime Reyes, un ragazzo messicano che un giorno entra in contatto con un misterioso scarabeo, un dispositivo tecnologico di origine aliena che lo ricopre come una corazza dinamica, donandogli capacità straordinarie.

A svolgere il ruolo di villain nel film c'è Susan Sarandon, che interpreta il personaggio inedito di Victoria Kord: una persona estremamente ricca e potente che vuole impossessarsi a ogni costo dello scarabeo finito nelle mani di Jaime.