Street Fighter: Legendary ha acquistato i diritti cinematografici e televisivi della serie

La casa di produzione Legendary ha acquisito i diritti della serie Street Fighter per la realizzazione di film e serie TV. Lo studio lavorerà insieme all'editore giapponese Capcom su tutti i progetti futuri, di cui per ora non si sa niente.

Quella Street Fighter è una serie che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni su queste pagine. Con il sesto capitolo in arrivo il 6 giugno 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5 è una delle più longeve del settore, considerando che il primo capitolo uscì nell'ormai remoto 1987. In totale i videogiochi della serie Street Fighter hanno venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo.

Come saranno le nuove avventure cinematografiche di Ryu, Ken e soci? Speriamo migliori delle precedenti. Il film con protagonista Van Damme nel ruolo di Guile, risalente al 1994, non è propriamente considerato un capolavoro, nonostante il ricchissimo cast che comprendeva Kylie Minogue, Ming-Na Wen e il compianto Raul Julia.

Il più recente Street Fighter: The Legend Of Chun-Li (2009), con protagonista Kristin Kreuk, è passato praticamente inosservato. Meglio è andata in ambito anime, ma di memorabile è stato prodotto davvero poco.

Speriamo che Legendary decida di seguire il trend degli ultimi anni, con la moltiplicazione di buoni adattamenti videoludici, tra Arcane, Cyberpunk: Edgerunners e The Last of Us, per citarne alcuni. Presto arriverà nei cinema anche Super Mario Bros. Il film, che si spera sia un'opera di qualità.