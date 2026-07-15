Applica il codice sconto dedicata e risparmia sull'acquisto del tuo prossimo tablet: ecco Honor Pad X8a

L'Honor Pad X8a è un tablet progettato per offrire un'esperienza completa e affidabile nelle attività quotidiane. Il dispositivo è alimentato dal SoC Snapdragon 680 4G con processore octa-core, una soluzione pensata per garantire un funzionamento fluido nelle applicazioni di uso comune. Il tablet dispone di un ampio display TFT LCD da 11 pollici con tecnologia IPS e risoluzione di 1920 x 1200 pixel .

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Ulteriori dettagli sul tablet: a queste cifre è un best buy

Uno dei punti di forza dell'Honor Pad X8a è la batteria da 8300 mAh agli ioni di litio, progettata per assicurare una lunga autonomia durante la giornata. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti e un microfono, offrendo un'esperienza sonora più coinvolgente per video, musica e chiamate.

Il tablet presenta dimensioni compatte di 256,97 x 168,46 x 7,25 mm e un peso di circa 495 grammi con batteria inclusa, risultando facile da trasportare. Per la fotografia sono presenti una fotocamera frontale da 5 MP con apertura F/2.2 e una fotocamera posteriore da 5 MP con autofocus. L'Honor Pad X8a supporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1