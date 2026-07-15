LEGO sta valutando di realizzare un set dedicato all'iMac G3 Bondi Blue: il progetto ha 10.000 sostenitori

Il progetto LEGO dedicato all'iMac G3 Bondi Blue ha raggiunto 10.000 sostenitori ed è ora nella fase Parking Lot di LEGO Ideas.

LEGO sta continuando a valutare la possibilità di trasformare in un prodotto ufficiale il progetto dedicato all'iconico iMac G3 Bondi Blue, uno dei computer più rappresentativi della storia di Apple. L'azienda ha annunciato che la proposta è stata inserita nella categoria "Parking Lot", una fase speciale del programma LEGO Ideas che indica come il progetto non sia stato approvato, ma nemmeno escluso dalla produzione. Il programma LEGO Ideas permette agli appassionati di proporre nuovi modelli realizzati con i mattoncini dell'azienda. Quando un progetto raggiunge almeno 10.000 sostenitori, viene esaminato dal LEGO Review Board, che decide se trasformarlo in un set destinato alla vendita.

La proposta dedicata al set LEGO dell'iMac G3 Bondi Blue La proposta dedicata all'iMac G3 è stata pubblicata nell'agosto 2025 dall'utente conosciuto come "terauma". Il modello riproduce fedelmente il celebre computer Apple del 1998 nella caratteristica colorazione Bondi Blue, includendo numerosi dettagli che richiamano il prodotto originale. La ricostruzione comprende il tipico design all-in-one dell'iMac, il caratteristico mouse rotondo soprannominato "hockey puck", una tastiera coordinata e persino i cavi di collegamento. Un nuovo LEGO Donkey Kong trapela e sembra un set perfetto per i nostalgici dell'arcade Il progetto utilizza elementi LEGO traslucidi con una tonalità molto simile al celebre blu Bondi. Anche l'interno del computer è stato curato nei particolari, con la presenza del tubo catodico e della scheda elettronica. Grazie al raggiungimento dei 10.000 voti richiesti, il progetto è entrato nella fase di revisione ufficiale.