LEGO sta valutando di realizzare un set dedicato all'iMac G3 Bondi Blue: il progetto ha 10.000 sostenitori

LEGO sta continuando a valutare la possibilità di trasformare in un prodotto ufficiale il progetto dedicato all'iconico iMac G3 Bondi Blue, uno dei computer più rappresentativi della storia di Apple. L'azienda ha annunciato che la proposta è stata inserita nella categoria "Parking Lot", una fase speciale del programma LEGO Ideas che indica come il progetto non sia stato approvato, ma nemmeno escluso dalla produzione.
Il programma LEGO Ideas permette agli appassionati di proporre nuovi modelli realizzati con i mattoncini dell'azienda. Quando un progetto raggiunge almeno 10.000 sostenitori, viene esaminato dal LEGO Review Board, che decide se trasformarlo in un set destinato alla vendita.
La proposta dedicata al set LEGO dell'iMac G3 Bondi Blue
La proposta dedicata all'iMac G3 è stata pubblicata nell'agosto 2025 dall'utente conosciuto come "terauma". Il modello riproduce fedelmente il celebre computer Apple del 1998 nella caratteristica colorazione Bondi Blue, includendo numerosi dettagli che richiamano il prodotto originale.
La ricostruzione comprende il tipico design all-in-one dell'iMac, il caratteristico mouse rotondo soprannominato "hockey puck", una tastiera coordinata e persino i cavi di collegamento.
Il progetto utilizza elementi LEGO traslucidi con una tonalità molto simile al celebre blu Bondi. Anche l'interno del computer è stato curato nei particolari, con la presenza del tubo catodico e della scheda elettronica. Grazie al raggiungimento dei 10.000 voti richiesti, il progetto è entrato nella fase di revisione ufficiale.
Il progetto del set LEGO dell'iMac G3 Bondi Blue è in "Parking Lot"
Nel terzo ciclo di valutazione LEGO Ideas del 2025 erano presenti complessivamente 75 progetti idonei. Soltanto tre sono stati approvati per la produzione, mentre quattro, compreso l'iMac G3, sono stati trasferiti nel Parking Lot per ulteriori approfondimenti. Tutte le altre proposte sono invece state respinte.
Un progetto può rimanere in questa fase fino a tre cicli di revisione prima che LEGO comunichi la decisione finale. In passato anche altri modelli, come quelli dedicati a Downton Abbey e Il vecchio e il mare, hanno attraversato il Parking Lot prima di ottenere il via libera alla produzione.
Staremo a vedere se verrà approvato. Qualora dovesse entrare in produzione, sareste interessati al pezzo?