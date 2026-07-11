Un nuovo LEGO Donkey Kong trapela e sembra un set perfetto per i nostalgici dell'arcade

Il fatto che ci sia una collaborazione tra LEGO e Donkey Kong sembra cosa certa, considerando che la stessa Nintendo aveva fatto capire qualcosa diffondendo un teaser sulla questione attraverso la sua app Nintendo Today, ma ora è emersa un'immagine più concreta del primo prodotto che potrebbe emergere da questa iniziativa, e sembra essere un set perfetto per i nostalgici dell'arcade.
La foto è trapelata online attraverso Legoleak, fonte nota per quanto riguarda le anticipazioni sui nuovi prodotti della compagnia, e mostra quella che dovrebbe essere la scatola di questo nuovo set chiamato LEGO Donkey Kong Arcade, che riproduce una sorta di macchina coin-op basata sul celebre videogioco.
Non si tratta dunque di un'informazione ufficiale ma può essere presa alquanto sul serio, considerando peraltro che l'immagine si porta dietro anche diverse caratteristiche specifiche di questo prodotto.
Un set davvero speciale
Il set LEGO Donkey Kong Arcade sarebbe un pacchetto speciale di notevoli dimensioni, contenente 1.367 pezzi e riproducendo una sorta di macchina arcade dedicata al Donkey Kong originale da sala giochi, che dovrebbe essere distribuito al prezzo di 200$.
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È un set da collezione destinato al pubblico "18+", identificato con il numero 72051, dunque dovrebbe mancare ormai poco alla sua presentazione ufficiale.
Il pacchetto dovrebbe arrivare nei negozi questo agosto, celebrando in questo modo anche i 45 anni del gioco originale che ha poi dato origine non solo alla serie dedicata allo stesso Donkey Kong ma anche a Super Mario, alla sua prima apparizione.
Dopo il primo teaser pubblicato su Nintendo Today alcune settimane fa, a questo punto attendiamo un annuncio ufficiale su questo interessante set a tema.