Avowed 2 sarebbe ancora vivo, in qualche modo: Obsidian vuole continuare lo sviluppo con Fallout

In base a quanto riferito sembra che effettivamente Obsidian sia stata portata a cancellare Avowed 2 e altri progetti per concentrarsi su un nuovo Fallout , ma secondo ulteriori dettagli pare che lo studio stia comunque continuando a lavorarci.

Questa nuova informazione deriva ancora una volta dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg , una fonte particolarmente affidabile che ha già fornito dettagli precisi sulla situazione interna ad alcuni studi Xbox e che pare avere delle agganci convincenti con questi, dunque la prendiamo in una certa considerazione.

Le informazioni sullo stato dei team Xbox derivano ancora in gran parte da voci di corridoio, dunque la situazione appare piuttosto confusa ma secondo un nuovo report sembra che Avowed 2 sia ancora vivo e che Obsidian voglia continuarne lo sviluppo sullo sfondo dei lavori in corso per il nuovo Fallout , possibilmente convincendo Microsoft a pubblicarlo.

Era già a buon punto e non mancherebbe molto

Si tratterebbe di un'iniziativa semi-indipendente, a questo punto, da parte di Obsidian, che si sarebbe organizzata per riuscire a portare avanti i lavori su Avowed 2 mantenendoli "in background" rispetto a quelli più intensi sul nuovo Fallout, che in base a quanto riferito dovrebbe essere diretto dal veterano Josh Sawyer.

I lavori sarebbero portati avanti da un piccolo team, forse come progetto secondario e ancora senza alcuna certezza che possa effettivamente arrivare a compimento, vista la situazione attuale e l'impegno più pressante su un nuovo Fallout, oltre che la continuazione del supporto per Grounded 2.

"In Obsidian, in realtà c'è un piccolo team che stava lavorando a Avowed 2 e che continuerà a lavorarci, anche se è stato cancellato, mentre aspetta che altri progetti come Fallout siano pronti per loro", ha riferito Schreier.

"Forse nella speranza che venga decancellato, per cos' dire: in realtà era già più avanti nello sviluppo di quanto si potrebbe pensare per un sequel di un gioco uscito l'anno scorso. Quindi credo che la loro speranza sia di portarlo così vicino al completamento che Xbox lo guardi e dia l'ok per finirlo e pubblicarlo, perché a questo punto non costerebbe molto".