Obsidian avrebbe cancellato Avowed 2 e altri progetti per sviluppare un nuovo Fallout

Come confermato anche da un WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act), lo studio sarebbe stato costretto a licenziare 58 dipendenti , circa un quarto dello staff del personale, come parte dei piani del grande reset di Xbox iniziato questa settimana. Secondo le fonti del giornalista Jason Schreier, oltre ai licenziamenti, ciò ha portato a brusco cambio di rotta e alla creazione di una nuova strategia futura, ancora in fase di definizione.

Stando a un report di Bloomberg, Obsidian Entertainment avrebbe cancellato una serie di progetti interni , tra cui anche un sequel dell'action GDR Avowed, per concentrarsi sullo sviluppo di un nuovo gioco della serie Fallout .

Addio Avowed 2, benvenuto Fallout New Vegas 2?

Come accennato in apertura, questo cambio di programma avrebbe portato alla cancellazione di un potenziale Avowed 2 e altri progetti già stabiliti in precedenza, e al tempo stesso sarebbero stati avviati i lavori su un nuovo Fallout, con le redini dello sviluppo affidate a Josh Sawyer, il project director di Fallout New Vegas, la serie Pillars of Eternity e game director di Pentiment.

Per il momento Microsoft e Obsidian Entertainment non hanno commentato il report di Bloomberg e per il momento vi suggeriamo di prendere con le pinse queste indiscrezioni, per quanto condivise da una fonte notoriamente affidabile.

Come forse già saprete, questa settimana la CEO di Xbox, Asha Sharma, ha dato inizio al grande reset di Xbox, che prevede un totale di 3.200 licenziamenti tra gli Xbox Studios e la separazione da quattro studi, tra cui Double Fine e Ninja Theory. Altri studi sono stati colpiti duramente: in queste ore è arrivata la conferma che 136 dipendenti di id Software sono stati licenziati, una cifra che si presume rappresenti oltre la metà dell'organico totale.