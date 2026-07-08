Microsoft vuole tornare alle esclusive: alcuni dei giochi più grossi saranno solo su Xbox

Sembra piuttosto chiaro che Sharma abbia una visione più tradizionalista di Xbox rispetto a quella che si era venuta a definire con la precedente gestione di Phil Spencer e Sarah Bond, considerando peraltro che le console rappresentano l'80% del business di Xbox , in base a quanto riferito.

L'idea, ribadita da Asha Sharma e riportata da un nuovo articolo di Bloomberg, è ovviamente quella di offrire delle effettive ragioni per acquistare una console Xbox , considerando anche che la politica multipiattaforma pare abbia portato a risultati inferiori alle aspettative , secondo la nuova guida della divisione.

All'interno dell'enorme operazione di riorganizzazione definita "reset Xbox", che ha portato anche a migliaia di licenziamenti, Microsoft ha ribadito la volontà di tornare alle esclusive , con alcuni dei maggiori giochi che torneranno ad essere esclusivamente legati alla piattaforma Xbox .

Quali giochi saranno esclusivi su Xbox?

La questione si porta dietro diversi interrogativi, ma è ovvio pensare che i primi risultati di questa nuova politica siano previsti arrivare solo fra un po', considerando che la maggior parte dei giochi di grosso calibro già annunciati sono stati già pianificati come multipiattaforma.

A guidare il ritorno alle esclusive, come abbiamo visto, saranno Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution, che un po' a sorpresa sono stati annunciati come esclusive console Xbox, e i risultati di queste saranno probabilmente sotto osservazione speciale presso Microsoft, per capire come proseguire.

Per il resto, siamo in attesa del lancio di Halo: Campaign Evolved su PS5 e di conoscere la data di uscita di Forza Horizon 6 sulla console Sony, mentre anche Fable e Minecraft Dungeons 2 sono previsti arrivare sulla piattaforma rivale.

Viene da pensare che il supporto al PC resti fuori discussione, e che i giochi Xbox continuino ad uscire sulla piattaforma Windows anche in seguito a questa revisione dei piani, ma su quali altri titoli possano rientrare nella strategia al momento non ci sono informazioni.

Se si parla di giochi particolarmente grossi, è possibile che anche The Elder Scrolls 6 e i prossimi Fallout rientrino in questo rilancio delle esclusive, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni, per il momento.